Mörder wieder gefasst : Wieso konnte der Ausbrecher von Regensburg entkommen?

Er war aus dem Fenster des Amtsgerichts Regensburg gesprungen. Nun ist Rachid C. nach mehrtägiger Flucht in Frankreich gefasst worden.

Zugriff nach „unter hundert Stunden“! Ermittlungen mit „Hochdruck“! „Zielfahnder“, „Spezialeinheiten“, „Luftunterstützung“! Das Bemühen der Polizei, auf der Pressekonferenz am Dienstag den Fahndungserfolg umso heller leuchten zu lassen, nachdem zuvor ein verurteilter Mörder in Bayern einfach so aus einem Fenster springen und sich bis nach Frankreich durchschlagen konnte, ist mit Händen zu greifen. Natürlich werde man gründlich untersuchen, warum Rachid C. überhaupt fliehen konnte, versichert der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz, Thomas Schöniger. Nur im Moment sei man angesichts der fieberhaften Suche nach C. noch nicht dazu gekommen.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt".

Die Suche begann, nachdem sein Anwalt am Donnerstag um kurz nach 14 Uhr aus dem Anwaltszimmer im Amts­gericht Regensburg trat und dem vor der Tür Wache haltenden Justizvollzugsbeamten mitteilte, dass sein Mandant gerade aus dem Fenster gesprungen sei.

Rachid C., 40 Jahre alt, Algerier, hatte 2011 mit einem Komplizen einen Lottoladen überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Er war danach wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Vor Gericht in Regensburg stand er nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in einer Haftanstalt. Als man ihn am Vormittag vom Gefängnis abgeholt hatte, waren ihm zwar Handfesseln, aber keine Fußfesseln angelegt worden, wie Schöniger berichtet. Im Raum steht, ob C. eventuell eine Verletzung vorgetäuscht hatte und deshalb die Fußfessel nicht tragen musste. Im Gerichtssaal konnte er dann laut Anordnung der Vorsitzenden Richterin die Handfesseln ablegen.

„In extremer Geschwindigkeit“

Kurz vor dem Plädoyer zog er sich mit seinem Verteidiger zum Gespräch zurück, zwei Justizvollzugsbeamte brachten ihn und den Anwalt gegen 14 Uhr zum Anwaltszimmer im Erdgeschoss und ließen die beiden dort allein. Vollzugsbeamte seien bei solchen Gesprächen nicht zugelassen. Die beiden Beamten hätten jedoch gesehen, „dass der Raum ein Fenster hat“. Daraufhin wachte einer vor der Tür, der andere machte sich auf den Weg, um vor dem Gebäude das Fenster abzusichern. Diese Zeit habe Rachid C. ausgenutzt, um „aus dem Fenster zu springen und los zu sprinten“. Und zwar „in extremer Geschwindigkeit“.

Der vom Anwalt verständigte Beamte sprang zwar sofort hinterher, um die Verfolgung aufzunehmen – während der zweite Beamte noch nichtsahnend auf dem Weg nach draußen war. Doch C. war schon verschwunden. Die Großfahndung lief an, Einsatzkräfte wurden zusammengezogen, alle Polizisten erhielten ein Bild des Geflohenen auf ihre Handys, das Landeskriminalamt informierte bundesweit, ein europäischer Haftbefehl wurde erlassen: „Jeder Polizist in Bayern, Deutschland und darüber hinaus hielt Ausschau.“

Mantrailer-Hunde konnten seine Spur immerhin noch bis in Bahnhofsnähe verfolgen, später kamen Hinweise aus der Bevölkerung dazu. Gesehen wurde er angeblich oft: am Samstagnachmittag zum Beispiel in einem ICE in Hannover. Die Bundespolizei stoppte den Zug, doch Rachid C. war nicht darin.

Schon früh, so Schöniger, habe man Hinweise gehabt, dass Rachid C. nach Frankreich geflohen sein könnte. „Angehörige leben dort.“ Es habe einen engen Austausch mit französischen Ermittlern gegeben. „Kontaktadressen“ von C. im In- und Ausland wurden überprüft. Die bayerischen Ermittler hätten „in Echtzeit“ ihre Ergebnisse mit französischen Zielfahndern geteilt – und umgekehrt. Am Sonntag schließlich konnten „Kontaktpersonen von Rachid C.“ auf einer Autobahn in Baden-Württemberg lokalisiert werden, wie Polizeidirektor Michael Danninger ergänzt. Spezialeinheiten der dortigen Polizei wurden demnach „an sie herangeführt“. Die „operativen Maßnahmen“ – vermutlich Observationen – wurden am Grenzübertritt zu Frankreich an französische Spezialkräfte übergeben. Festgenommen wurde Rachid C., der sein Aussehen auf der Flucht verändert hatte, „insbesondere Haare und Bart“, am Montag um 18.10 Uhr in Farébersviller (Pfarrebersweiler) etwa 30 Kilometer südwestlich von Saarbrücken.

Da hatte er von Regensburg aus rund 470 Kilometer Flucht hinter sich, etwa fünfeinhalb Autostunden. Zuvor hatte die Polizei ihn schon in Straßburg im Auto einer seiner Schwestern gesehen. Es gibt nach Polizeiangaben Indizien, dass es sich um „eine geplante Flucht“ handelte. Es werde nun ermittelt, ob C., der sich widerstandslos festnehmen ließ, einen oder mehrere Helfer gehabt habe. Zwar sei für ihn die Flucht nicht strafbewehrt, so Danninger, jedoch könnte den Helfern Strafvereitelung zur Last gelegt werden. Der Fluchtweg werde analysiert und es werde geprüft, ob C. dabei Straftaten wie Körperverletzung oder Sachbeschädigung begangen habe. Im Moment ist Rachid C. noch in Frankreich. „Die Überstellung nach Deutschland ist in Bearbeitung.“