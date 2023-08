Wilfried W. sollte seine Strafe eigentlich in der Psychiatrie absitzen. Doch es kam anders. Seit 2020 befindet sich der 53-Jährige im regulären Strafvollzug. Von Mittwoch an geht es um die Frage, ob er nach der Haft ein freier Mann ist.

Nach fünf Jahren hinter Gittern steht der „Schlächter von Höxter“ von Mittwoch an wieder vor Gericht. Grund dafür ist ein neues psychologisches Gutachten über Wilfried W. Es könnte über seine Zukunft entscheiden.

W. war im Oktober 2018 beim Prozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter für vermindert schuldfähig erklärt und wegen zweifachen Mordes zu elf Jahren in einer Psychiatrie verurteilt worden. Dort traten jedoch bald Zweifel auf, was seine Schuldfähigkeit betrifft. Mit Hilfe eines neuen Gutachten kam die Kammer am Landgericht Münster im August 2020 zu dem Schluss, dass W. doch kein eingeschränktes Urteilsvermögen habe. „Im Kern ist die Kammer davon ausgegangen, dass der damals Untergebrachte nicht derart intelligenzgemindert sei, dass er nicht erkennen könne, was erlaubt ist und was nicht. Das gelte insbesondere, wenn es um das Zufügen von Schmerzen gehe“, so ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage. Er könne also doch Recht von Unrecht unterscheiden.

W. wurde anschließend in den regulären Strafvollzug verlegt. Die Staatsanwaltschaft stellte kurz darauf den Antrag auf Sicherungsverwahrung nach Absitzen der Freiheitsstrafe, über den das Paderborner Landgericht nun vom 30. August an entscheidet. Damit dieser bewilligt wird, muss von W. eine Gefahr für ihn selbst oder Dritte ausgehen.

Wilfried W. hatte über Jahre Frauen misshandelt und ermordet

Wilfried W. und seine frühere Frau Angelika W. hatten über Jahre hinweg verunsicherte oder sozial isolierte Frauen über Zeitungsanzeigen zu sich auf einen heruntergekommenen Hof in Höxter-Bosseborn gelockt und sie dort schwer körperlich und psychisch misshandelt. Wie viele Frauen Opfer ihrer Taten wurden, ist unklar. Susanne F., eines der Opfer, starb 2016 in einem Krankenhaus. Das formal geschiedene, aber nach wie vor zusammen lebende Paar hatte sie gefesselt in einer Badewanne im Keller ihres Hauses gefangen gehalten.

Bereits zwei Jahre zuvor war das erste Opfer, Annika W., ihren schweren Verletzungen erlegen. Ihre Leiche konnten die Ermittler nicht mehr finden. Angelika W. sagte aus, dass Wilfried W. und sie die Leiche zunächst in eine Tiefkühltruhe gelegt hatten. Anschließend hätten sie Annika W.s Leib zerlegt und ihn Körperteil für Körperteil im häuslichen Ofen verbrannt. Die Asche der Frau sollen sie im Winter auf den Straßen in Höxter-Bosseborn verstreut haben.

Angelika W. bekam für diese grausamen Taten dreizehn Jahre Haft. Weil eine Gutachterin Wilfried W. für im juristischen Sinne „schwachsinnig“ beziehungsweise „intelligenzgemindert“ befand, verurteilte ihn das Gericht 2018 zu elf Jahren in einer psychiatrischen Klinik. Wilfried W. habe einen Intelligenzquotienten von 59, gehöre damit zu den drei Prozent der Bevölkerung, die einen Wert von weniger als 70 aufweisen, befand die Gutachterin damals. Damit habe der mittlerweile 53 Jahre alte Mann, der in der Sonderschule dreimal sitzengeblieben war, die Schwelle zur Lernbehinderung überschritten, sei in seiner Persönlichkeitsentwicklung klar zurückge­blieben. Seine Weltsicht sei die eines Grundschulkindes. Er sei naiv und devot, reagiere stark auf Zurechtweisungen und Befehle und habe keine Vorstellung von Gut und Böse.

W. war 1995 schon einmal verurteilt worden

Bereits 1995 war Wilfried W. wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsentzugs verurteilt worden, nachdem er seine damalige Ehefrau dem Amtsgericht Paderborn zufolge „sklavenartig gehalten und missbraucht“ hatte.

Angelika W. stufte das Gericht hingegen als überdurchschnittlich intelligent und voll schuldfähig ein. Nach Einschätzung der Gutachterin sei sie zwar hochgradig psychisch gestört, tendenziell gegenüber Wilfried W. unterwürfig, strebe jedoch gleichzeitig nach Macht und Kontrolle, die sie dann gegenüber den Opfern ausübte. Diese psychopathischen Züge seien allerdings nicht so stark ausgeprägt, dass sie im klinischen Sinn als Störung zu werten gewesen wären.

Das Gericht sah die pathologische Beziehung zwischen den beiden Tätern als Bedingung für die Umsetzung der Taten an. Ohne den jeweils anderen hätte das System aus Annoncen, unentdeckter Misshandlung, Mord und dem Verbrennen und Entsorgen einer Leiche nicht funktionieren können. Nur durch das gemeinsame Quälen der Frauen konnten beide ein „Wir-Gefühl“ entwickeln, dass es sonst, da beide komplett beziehungsunfähig seien, nicht gegeben hätte.

Für das neue Verfahren sind bis zum 26. September fünf Verhandlungstage angesetzt. Unter anderem sollen Sachverständige ihre Gutachten zu W. vortragen. Diese werden entscheidend dafür sein, ob W. als weiterhin gefährlich eingestuft wird. Außerdem hat das Gericht mehrere Zeugen bestellt, die den Verurteilten entweder aus seiner Zeit in der Psychiatrie oder aus dem Justizvollzug kennen.