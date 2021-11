Nach dem Anschlag : Wir wussten, das kriegen wir wieder hin

Volkmarsen ist Karneval. 2020 aber wird die fünfte Jahreszeit von einem Amokfahrer überschattet, der in den Rosenmontagszug rast und 90 Menschen verletzt. Während der Täter im Prozess schweigt, will man in der Stadt dieses Jahr wieder feiern.

Es ist nicht schwer, sich in Volkmarsen zu orientieren. Die Altstadt ist kompakt, vom Bahnhof führt der Steinweg, eine schnurgerade Straße, in Richtung Rathaus und Marktplatz. Auf der von hübschen Fachwerk- und Backsteinhäuschen gesäumten Strecke passiert man einen Supermarkt, einen Metzger, einen Schuhladen, eine Fahrschule, ein Uhren- und ein Schreibwarengeschäft – all das, was eine Kleinstadt zum Leben braucht und was doch aus vielen deutschen Ortskernen verschwunden ist. In Volkmarsen, im nordwestlichen Zipfel von Hessen, scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Dazu passt, dass die Querstraße, in der die Karnevalsprinzessin wohnt, Prinzessinnenstraße heißt.

Natürlich ist das nicht der echte Name. Der lautet: Obere Stadtmauer. Aber unter dem eigentlichen Straßenschild ist ein zweites mit dem inoffiziellen Namen montiert. Wer in die Prinzessinnenstraße einbiegt, sieht auch an den Fassaden der Wohnhäuser die Embleme des Karnevals. Ein Schild mit Narrenkappe verkündet: Hier wohnt Peer I., der Kinderprinz aus dem Jahr 2012. Schräg gegenüber ist das Haus von Kinderprinzessin Leonie I.