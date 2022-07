Schutz vor Angreifern : Schusssichere Schultische, durchsichtige Rucksäcke

Schulschützen-Übungen kennt in den Vereinigten Staaten inzwischen jedes Kind. Zu Beginn des Schuljahres trainieren Millionen junge Amerikaner zwischen New York und Los Angeles, wie sie sich bei einem Amoklauf an ihrer Schule zu verhalten haben. Nach der Warnung der Schulleitung vor einem Eindringling verschließt der Lehrer die Tür des Klassenzimmers. Derweil beginnen die Schüler, die Tür mit Tischen und Stühlen zu barrikadieren. Anschließend setzen sie sich still als Gruppe in eine Ecke des Klassenzimmers – oft mit einem Buch oder Rucksack in der Hand, um sich verteidigen zu können. Einige Schulen raten den Kindern und Jugendlichen auch, durch das Fenster zu flüchten. Um das Szenario noch authentischer werden zu lassen, haben einige Schulen in den vergangenen Jahren be­gonnen, die „Active Shooter Drills“ mit Schüssen vom Tonband zu unterlegen.

Der Sinn der Übungen bleibt derweil umstritten. Viele Schüler, meinen Kritiker, würden durch die simulierten Amokläufe traumatisiert. Zudem ließe sich mit Büchern und Rucksäcken, mit denen sie einen möglichen Attentäter bewerfen sollten, wenig ausrichten.