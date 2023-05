Wer war an dem Schmuggel beteiligt? Wie wurde ermittelt? Was ist im Prozess zu erwarten? Ein Überblick.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Bande

„Ich dachte, ich lese ein Drehbuch“, sagt der Richter über seinen ersten Blick in die Akten: Was Drehbuchautoren sich sonst so ausdenken, passiert offenbar auch in Wirklichkeit. Vergangenen Mittwoch am Landgericht Berlin, der Prozess gegen eine Bande von Kokainschmugglern steht kurz vor dem Ende. Zehn Männer sind angeklagt, über Jahre hinweg Rauschgifttransporte nach Deutschland organisiert zu haben. Die drei deutschen Haupttäter, mehr oder weniger Mitte dreißig, kennen sich aus ihrer Jugend in einem gutbürgerlichen Teil von Berlin-Reinickendorf. Diese „Kernbande“, so der Staatsanwalt über das Trio, hätte man kaum besser, also diverser casten können: Der kahlschädelige Gordon B. trägt dunkelblonden Rauschebart und Nerdbrille. Nibar S. ist arabischstämmig, Brauen und Bart sind nachtschwarz, zwischen Glatze und Nacken bildet sich eine Falte. Dominique E. hat sanfte Augen und dunkle Haut. Bei der Anklage im August war von mehr als sechs Tonnen Kokain die Rede. „Das ist die größte Menge, die wir in Berlin jemals hatten“, sagt Staatsanwalt Marcus Hartmann. Auch die Ermittlungen hatten ungekannte Ausmaße; sie er­streckten sich von den Lieferanten in Lateinamerika bis zu den Abnehmern in Deutschland. Dazwischen die Berliner Bande – als „Logistiker“. So nannten sie sich selbst.