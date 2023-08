Sein Fahrrad hätte Thomas Hering immer noch nicht wieder, wenn der hessische CDU-Landtagsabgeordnete nicht am Sonntag mit seinem Team Wahlkampfplakate in Fulda aufgehängt hätte. Wenn er nicht an der Südseite des Bahnhofs gestanden hätte, weil sein Helfer meinte, dass da viele Leute vorbeilaufen. Wenn die Laterne nicht schief gestanden hätte und sie nicht so lange für das waagerechte Anbringen des Plakats gebraucht hätten. Und wenn nicht ein alter Schulfreund mit dem Auto angehalten hätte, um ein Schwätzchen zu halten. Aber dank all dieser Zufälle hat Thomas Hering nun sein Fahrrad zurück.

Am 22. August war es passiert. Der Politiker war mit seinem Rad, das nach eigenen Angaben mehr als 2000 Euro gekostet hat, zum Campus Fulda im Fuldaer Klinikum gefahren, der an diesem Tag vom hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein eröffnet wurde. Hering stellte sein Fahrrad am Haupteingang des Klinikums ab und schloss es an. Wegen Gesprächen mit Medizinern habe der Termin länger gedauert als gedacht. Als Hering die Veranstaltung verließ und losradeln wollte, war das Rad weg.

Nach knapp einer Woche sieht er das Fahrrad wieder

„Ich war unter Zeitdruck. Meine Frau und ich hatten silberne Hochzeit und wollten essen gehen. Als ich mein Fahrrad nicht fand, dachte ich: O mein Gott“, sagt Hering. „Mir war direkt klar, dass es geklaut wurde.“ Das Rad habe er sich als leidenschaftlicher Radler extra im Breisgau zusammenstellen lassen, Wartezeit neun Monate. Hering, ein ehemaliger Polizist, rief direkt seine Ex-Kollegen an: Sie sollten doch nach seinem Rad Ausschau halten. Er nannte die Marke, racextract, Typ Mountainbike, kobaltblau, anthrazitfarbene Schrift. Dann ging es erst einmal zu Fuß nach Hause.

Dort habe er Anzeige erstattet und die Versicherung eingeschaltet. Große Hoffnungen, sein Rad wiederzusehen, machte er sich jedoch nicht. „Ich dachte, das ist bestimmt bald im Ausland, wird zersägt oder verschrottet oder so was. Dass damit fast eine Woche später noch jemand in Fulda rumfahren würde, hätte ich nicht gedacht.“

Am Sonntagabend dann die Überraschung. Die Laterne stand schief, sie brauchten lange fürs Aufhängen und dann noch der Schulfreund. „Wir standen bestimmt fünf Minuten länger da als geplant“, sagt Hering. „Und dann sehe ich plötzlich jemanden mit meinem Fahrrad vorbeifahren.“ Er erkannte die Farben, die Rückleuchte, „die verschrammte Klingel“. Er rief: „Stehen bleiben!“ Sein Helfer telefonierte die Polizei herbei.

„Der Mann meinte, er habe es woanders mitgenommen, es sei nicht angeschlossen gewesen. Ansonsten war der mutmaßliche Dieb entspannt, hat mich nicht angegriffen.“ Die Polizei war schnell zur Stelle und nahm die Personalien auf. Thomas Hering freut sich über den „krassen Zufall“. Sein Sohn auch. Denn tagelang fuhr der Politiker im Wahlkampf auf dem Rad des Sohnes umher. „Und der möchte ja auch mobil sein.“