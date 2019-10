Korruption bei Pflegediensten : Schnell noch den Rollator in die Wohnung stellen

Als Schweißer arbeiten und gleichzeitig Pflegeleistungen wie „tägliches Rasieren“ abrechnen? Mit dem Roller immer zum Job in einem Kiosk fahren, aber bei der Versicherung als „pflegebedürftig“ eingestuft sein? Es sind Fälle wie diese, mit denen betrügerische Pflegedienste – oft in Zusammenarbeit mit Ärzten und Patienten – Millionen erbeuten.

In Bayern ist den Ermittlern nun ein Schlag gegen diese Form von Organisierter Kriminalität gelungen, wie der Leiter der Münchner Staatsanwaltschaft I, Hans Kornprobst, am Donnerstag mitteilte: In einer großangelegten Aktion mit rund 630 Polizisten und 33 Staatsanwälten waren am Mittwoch in München und Augsburg 213 Büros von Pflegediensten, Arztpraxen und Patientenwohnungen durchsucht worden. Zehn Pflegedienste und rund 40 Hauptbeschuldigte sind im Visier, 13 Personen wurden festgenommen. Bislang wurden 3,6 Millionen Euro an Vermögen abgeschöpft und acht Millionen Euro in Koffern und Schließfächern sichergestellt.

Das Gesundheitswesen mit seinen Ausgaben von einer Milliarde Euro pro Tag bezeichnet Kornprobst als „Schlaraffenland für Kriminelle“. Oft gehe es dabei um vorgetäuschte Pflegebedürftigkeit, also keine Zweifelsfälle, sondern „Totalfälschungen“. Und manchmal sei zwar der Pflegebedarf gegeben, werde aber „erheblich aufgebauscht“, um noch mehr Leistungen abrechnen zu können.

In die Hände spielt den Kriminellen nicht nur der Pflegenotstand („die Leute müssen nehmen, was sie kriegen können“), sondern auch mangelnde Kontrollen. Denn für die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit ist in der Regel der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) zuständig. Doch dessen Kontrollen müssen einen Tag zuvor angemeldet werden – womit das Hauptproblem benannt ist. „Was würden wir noch an Belastendem finden, wenn die Staatsanwaltschaft ihre Kontrollen einen Tag vorher anmelden müsste?“ fragte Oberstaatsanwalt Richard Findl, in dessen Abteilung Korruption und Betrug im Gesundheitswesen insgesamt zehn Staatsanwälte ermitteln.

Dem MDK ist demnach kein Vorwurf zu machen. Denn sobald die Kontrolle angemeldet wird, bricht demnach bei den Betrügern Betriebsamkeit aus. Da werden dann schnell Rollatoren zu den „Patienten“ gebracht, die nachmittags wiederum ohne Rollator beim Einkaufen beobachtet werden. Oder es werden gebrauchte Krücken, die aussehen, als wären sie jeden Tag im Einsatz, der angeblich gehbehinderten Person zur Verfügung gestellt. Findl berichtet auch von einem Fall, bei dem ein Patient – gegen seinen Willen – vom „Pfleger“ vor der Kontrolle ein hochdosiertes Beruhigungsmittel bekommen habe. „Bei der Begutachtung wirkte er dann in der Tat sehr apathisch und pflegebedürftig.“

Nicht nur der Patient wird bestens auf die Kontrolle vorbereitet. Auch Unterlagen und Dokumente werden auf Vordermann gebracht, um den Medizinischen Dienst zu manipulieren. „Die Papierlage ist in der Regel schlüssig, alles ist dokumentiert, was abgerechnet wird.“

Gegen die Betreiber der Pflegedienste, von denen viele aus Osteuropa stammen, wird wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs zu Lasten der Sozialhilfeträger und der Krankenversicherungen ermittelt. Der Schaden, der sich im einzelnen meist aus kleineren Beträgen zusammensetzt, geht in die Millionenhöhe. So werden nicht erbrachte Leistungen bei Personen abgerechnet, die in den Pflegestufen eins bis drei eingeordnet sind. Deren ambulante „Pfleger“ machen dann Leistungen wie „Rasieren“, „tägliches Waschen“ oder das „An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen“ geltend. Und zwar Tag für Tag, Monat für Monat.

Allein bei dem Fall des Schweißers, der seine Pflegebedürftigkeit vorgetäuscht hatte, kam eine Schadenssumme von bis zu 70.000 Euro zusammen. So entstünden „extrem hohe Summen“, die eigentlich in der seriösen Pflege dringend gebraucht würden, sagte Kornprobst. „Die Betrugsfälle gegen auch zu Lasten der Pflegekräfte, die hart und völlig korrekt arbeiten. Die müssen wir schützen, indem wir die schwarzen Schafe finden.“

Um diese zu ermitteln, sind auch verdeckte Methoden erforderlich, wie Gerhard Zintl, Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg sagte. Ein gutes halbes Jahr habe die Einsatzgruppe Eule die Pflegedienste im Blick gehabt. Hinweise, um die nach außen oft gut abgeschotteten Zirkel zu durchdringen, ergeben sich manchmal durch unzufriedene Mitarbeiter der Pflegedienste, Angehörige oder auch durch die Krankenkassen selbst. Doch der Nachweis ist schwer: Am Betrug beteiligte Ärzte erstellen Gefälligkeitsdiagnosen, die oft schwer in Zweifel zu ziehen sind. So würden „Durchblutungsstörungen“ diagnostiziert, die es erforderlich machten, dass dem Patienten jeden Tag von einem Pfleger Kompressionsstrümpfe angezogen werden müssten.

An den Machenschaften verdienen alle: Pflegedienste, Ärzte, oft auch Patienten. Die Beteiligten bekommen Kickback-Zahlungen bar auf die Hand. Es sind demnach kleinere Beträge zwischen 20 und 130 Euro, die jedoch für die Patienten einen Reiz darstellen, da diese oft Empfänger von Sozialhilfe sind. Manchmal sind es auch Sachleistungen, wie Kriminaldirektor Jürgen Miller, Leiter der Ermittlungsgruppe Amalie im Münchner Polizeipräsidium, berichtete: Statt dreimal am Tag, wie abgerechnet, zur Medikamentengabe zum Patienten zu fahren, wird ein Deal verabredet, nach dem Motto: „Du nimmst deine Tabletten alleine, dafür fahr’ ich dich mal zum Friseur.“ Die Auswertung des sichergestellten Materials wird die Ermittler nun über Monate beschäftigen. Es sind tonnenweise Schriftstücke und unzählige Datenträger.