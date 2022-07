Snackautomat am Bahnhof : Oh Schreck, die Snacks sind weg

Vier Unbekannte rütteln am Bahnhof so lange an einem Snackautomaten, bis mehrere Gegenstände entwendet werden können. Die Polizei spricht von „einem besonders schweren Fall des Diebstahls“. Fragen und Antworten zu einem alltäglichen Verbrechen.

Das Böse schläft nie. Tag für Tag, Stunde für Stunde sind Ganoven am Werke, ebenso unermüdlich bekämpft von der Polizei. Für Aufsehen sorgen nur spektakuläre Untaten, die kleineren Gaunereien nehmen wir höchstens wahr, wenn es unsere eigene Geldbörse ist, die geklaut wird. Doch die Polizei kümmert sich auch um vermeintliche Bagatelldelikte und verfasst dazu eifrig Meldungen, von denen es aber nur die wenigsten in die Medien schaffen. Gerecht ist das nicht, gegenüber den Polizisten, aber auch, wenn man so will, gegenüber den kleinen Gaunern. Richten wir daher unser Augenmerk einmal auf eine dieser Mauerblümchenmeldungen.

Die Tat vollzog sich in Freiberg am Neckar am späten Abend des 16. Juli 2022. Vier Unbekannte, teilt die Polizei kurz darauf mit, hätten nach Angaben eines Zeugen am Bahnhof an einem Snackautomaten gerüttelt und „offenbar mehrere Gegenstände“ entwendet. „Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich das Täter-Quartett mittels einer eingefahrenen S-Bahn der Linie S4 um 23:01 Uhr in Richtung Marbach“, heißt es weiter. „Die Schadenshöhe ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.“ Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben könne, werde gebeten, sich „wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls“ bei der Bundespolizei Stuttgart zu melden. Ein besonders schwerer Fall von Diebstahl? Sachdienliche Hinweise haben wir keine, aber einige Fragen. Wir rufen an bei Katharina Hamm von der Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Stuttgart.

Kommt so eine Tat häufiger vor?

Es ist nicht so, dass wir täglich zu einem aufgebrochenen Snackautomaten fahren. Ab und an wird versucht, diese entweder aufzubrechen oder durch Rütteln das Ausgabefach zu manipulieren, sodass die Lebensmittel rausfallen.

Geht man möglicherweise von Wiederholungstätern aus?

Das wissen wir nicht, wir haben sie ja noch nicht. Es gab eine Zeit lang tatsächlich eine Art Bande, die öfter mal versucht hat, Automaten aufzubrechen, auch bei uns im Gebiet an mehreren Bahnhöfen. Aber jetzt war schon länger nichts mehr.

Wann traf die Polizei am Tatort ein?

Kurze Zeit später, aber leider sind die Täter ja in die S-Bahn eingestiegen. Die Polizei muss fünf Minuten später da gewesen sein.

Das hat man davon, wenn der Nahverkehr einmal pünktlich kommt: Die Täter sind auf und davon, mit einem öffentlichen Fluchtfahrzeug, womöglich gar mit einem 9-Euro-Ticket. Ihre Beute – vermutlich Schokoriegel und andere Süßigkeiten von vergleichbarer Größe – haben sie möglicherweise unauffällig in Jacken- und Hosentaschen verschwinden lassen. Oder war einer von ihnen so hungrig, dass er schnurstracks abgebissen hat? Wir fragen weiter.

Fünf Minuten nach dem Alarm war die Polizei vor Ort – das ist schnell. War sie ohnehin in Bahnhofsnähe?

Es war die Landespolizei. Wir kommen ja von Stuttgart, wir haben ein bisschen länger gebraucht. Aber wenn Täter auf frischer Tat erkannt werden, übernimmt die Landespolizei für uns den ersten Angriff.

Wie fand sie den Tatort vor?

Am Automaten wurde ja nur gerüttelt, da waren keine äußeren Beschädigungen, keine Aufbruchsspuren zu erkennen. Er ist auch nicht umgeflogen.

Weiß man inzwischen etwas Näheres über die Schadenshöhe?

Der Automat gehört einer gewissen Firma, und bei der muss man eben anfragen, wie die Schadenshöhe ist. Die schicken einen Mitarbeiter vorbei, der den Automaten begutachtet. Es kann ja auch sein, dass durch das Rütteln im Inneren irgendein Defekt entstanden ist oder was verklemmt ist.