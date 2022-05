Love-Scamming : Liebe und andere Betrügereien

Delphina! Ihr Name war so falsch wie gut gewählt für den Ort der Kontaktaufnahme, Neapel an einem Sommerabend. Dort sprach Anfang Juni 2021 eine 27 Jahre alte Frau, die sich „Delphina“ nannte, einen 70 Jahre alten Akademiker aus München an, der in der Abendsonne einen Spaziergang unternahm. Der alleinstehende Mann war im Urlaub, die junge Frau auf Beutezug. So sieht es die Staatsanwaltschaft München I, die in diesem Fall ermittelt hat.

„Delphina“, eine Ungarin, fragte ihn, ob er allein unterwegs sei. Der Mann bejahte. „Delphina“ schlug vor, den Abend gemeinsam zu verbringen, am Ende lud er sie in seine luxuriöse Hotelsuite ein. Dabei blieb es nicht: Viermal traf sich der Münchner mit „Delphina“, er verlängerte sogar seinen Urlaub um einen Tag, um noch einmal mit ihr frühstücken zu können. Am 20. Juni reiste der Mann ab, doch der Kontakt blieb bestehen, man telefonierte, schrieb sich Nachrichten. Vermutlich kommunizierten die beiden auf Englisch.