Giftanschlag in Darmstadt : Eine irre kriminelle Energie

Mittagessen: Vor der Mensa auf dem Campus Lichtwiese der TU Darmstadt stehen Tische, die Studentinnen und Studenten genießen es sichtlich, in der in diesem Sommer so raren Sonne zu sitzen. Endlich ist sie wieder geöffnet, nachdem die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr die Schließung erzwungen hatte.

Doch so unbeschwert ist das Leben an der Technischen Universität mit ihren rund 25.000 Studierenden derzeit nur auf den ersten Blick. Kaum 48 Stunden ist es an diesem Mittwoch her, dass eine Nachricht nicht nur an der TU, sondern weit über die Rhein-Main-Region hinaus für Entsetzten sorgte: Nur ein paar Schritte entfernt von dem Ort, an dem junge Frauen und Männer gerade gut gelaunt zusammen essen und trinken, hat es in einem Gebäude des Fachbereichs Material- und Geowissenschaften offenbar einen heimtückischen Anschlag gegeben. Sieben Menschen sind zum Teil so massiv vergiftet worden, dass ein 30-jähriger Student zeitweise in Lebensgefahr schwebte. Rasch gerufene Rettungskräfte konnten Schlimmeres verhindern.