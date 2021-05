Kampf gegen Raser in Berlin : Keine hochmotorisierten Mietautos für Fahranfänger?

In der Bundeshauptstadt nimmt die Zahl der illegalen Autorennen zu – die Täter sind oft junge Männer, die sich für ein Wochenende Autos mit 200 PS und mehr leihen. Der Berliner Justizsenator will das künftig verhindern.

Die Zahl illegaler Autorennen in Berlin steigt weiter an. Im vergangenen Jahr wurden 871 Verfahren wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen eingeleitet, 2018 waren es erst 345 gewesen. Auch in diesem Jahr gab es bis Ende April schon fast 300 Verfahren, wie Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann am Dienstag mitteilten. Ein Grund für den Anstieg ist die Corona-Pandemie. Die Täter hätten die geringe Verkehrsdichte „schamlos ausgenutzt“, sagte Behrendt. So wurden etwa in der Woche vor Ostern 32 hochmotorisierte Fahrzeuge wegen illegaler Autorennen beschlagnahmt – es waren so viele, dass der dafür vorgesehene Stellplatz bei der Polizei knapp wurde.

„Ich bin nicht bereit weiter hinzunehmen, dass die Stadt zur Rennstrecke verkommt“, sagte Behrendt. Er kündigte eine Bundesratsinitiative Berlins für den Juni an, mit der erreicht werden soll, dass hochmotorisierte Fahrzeuge von mehr als 200 oder 250 PS nicht mehr an Personen vermietet werden dürfen, die erst vor kurzem den Führerschein gemacht haben. Man denke an eine Zeit „von drei bis fünf Jahren“, die ein solches Verbot gelten solle. So will man verhindern, dass junge Männer sich zusammentun, um sich für ein Wochenende ein Raser-Fahrzeug zu leihen.

Die Zunahme der illegalen Autorennen hat neben der Pandemie weitere Gründe: So haben Fälle von „Polizeiflucht“ zugenommen, in denen Personen nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen sich der Kontrolle durch die Polizei durch Rasen zu entziehen versuchen. Dabei spielen in jüngster Zeit auch die Flucht von „Kokstaxis“ in der Hauptstadt eine immer größere Rolle, deren Fahrer Rauschgift an Kunden im ganzen Stadtgebiet liefern. Zudem kontrolliert die Polizei vermehrt typische Raserstrecken.

Zusätzliche Stunde im Führerscheinunterricht?

Seit Inkrafttreten des Gesetzes über verbotene Kraftfahrzeugrennen im September 2017 wurden in Berlin insgesamt 2000 Verfahren gegen die Täter angestrengt. Bei ihnen handelt es sich ganz überwiegend um Männer zwischen 18 und 30 Jahren, nur knapp drei Prozent waren Frauen. Für den Beweis eines Autorennens hilft die Technik im Fahrzeug: Durch das Auslesen des Bordcomputers lässt sich die Geschwindigkeit feststellen; zudem kann festgestellt werden, ob das Gaspedal ganz durchgedrückt war. In 880 Fällen wurde Anklage erhoben, in 450 kam es zu rechtskräftigen Urteilen. In einem Fall, in dem eine junge Passantin zu Tode kam, wurde eine lebenslange Haftstrafe verhängt. In 20 Fällen wurden Freiheitsstrafen ausgesprochen.

In den anderen Fällen gab es Geldstrafen, in der Regel zwei monatliche Nettoeinkommen. Zudem wird das Fahrzeug beschlagnahmt und der Führerschein entzogen, er muss neu erworben werden. Das ist nach Meinung der Fachleute eine effektivere Strafe als die Geldstrafen. Allerdings versuchen viele Täter, den Einzug des Fahrzeugs zu umgehen, indem sie sich ein hochmotorisiertes Auto leihen.

Als Präventivmaßnahmen schlug Strafermittler Winkelmann eine Extra-Stunde über illegale Autorennen im Führerscheinunterricht vor sowie die Einführung eines Stufenführerscheins, wie es ihn für Motorradklassen gibt. Die Anmietung von hochmotorisierten Fahrzeugen durch ganz junge Menschen zu verhindern sei ein „unverzichtbarer Weg“, um Autorennen zu erschweren. Die Zahl der Verletzten und Schwerverletzten habe zugenommen, sagte Winkelmann.

So waren im vergangenen August eine Frau und ihre Tochter durch einen Raser auf dem Ku'damm schwer verletzt worden. Der 29 Jahre alte Fahrer soll ein Mietfahrzeug mit 510 PS genutzt haben und mit mehr als 130 Stundenkilometern durch Berlin gefahren sein. Im Februar waren drei junge Insassen eines Fahrzeugs infolge einer Raserfahrt am Treptower Park nach einem Unfall ums Leben gekommen, als der Fahrer mit 150 Stundenkilometern von der Fahrbahn abkam. Die Freunde hatten das 450 PS starke Fahrzeug bei einem Autoverleih gemietet.