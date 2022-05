Nordrhein-Westfalen : Mann soll mindestens zwölf Kinder sexuell schwer missbraucht haben

Von einer neuen Dimension der Gewalt war die Rede, als am Wochenende die ersten Informationen über den neusten großen Missbrauchskomplex bekannt wurden. Auf den bei einem 44 Jahre alten Mann aus Wermelskirchen sichergestellten Videos und Bildern hätten die pädokriminellen Täter Gewaltexzesse bisher ungeahnter Art dokumentiert, hieß es von Ermittlern. „Ich bin erschüttert und fassungslos“, sagte am Montag der Kölner Polizeipräsident Falk Schnabel, als er die schon seit Dezember laufenden Ermittlungen der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit dem Namen „Liste“ erstmals erläutert. „Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität und gefühlloser Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid von kleinen Kindern, ihren Schmerzen und Schreien, ihrer offensichtlichen Angst, ist mir noch nicht begegnet.“

Mindestens zwölf Kinder im Alter zwischen einem Monat und 14 Jahren soll der Mann aus Wermelskirchen in den vergangenen Jahren auf schwerste Weise sexuell missbraucht haben. Weil der Mann zudem enorme Mengen an Videos und Bildern hortete, kamen die Ermittler schon zahlreichen weiteren mutmaßlichen Pädokriminellen in 14 Bundesländern auf die Spur. Schnabel fürchtet, dass sich der neue Fall nicht nur in andere Fälle wie die Missbrauchskomplexe von Münster und Bergisch Gladbach einreihen, sondern darüber hinausgehen wird.

In den vergangenen Jahren konnten nordrhein-westfälische Ermittler mehrere Missbrauchskomplexe aufklären. Eines der bisher größten Verfahren – der Fall Bergisch Gladbach – wird wie nun der Fall Wermelskirchen vom Polizeipräsidium Köln geführt. Der Besonderen Aufbauorganisation „Berg“ gelang es, schon mehr als 400 Tatverdächtige zu identifizieren. Bis Anfang des Jahres gab es 27 Festnahmen, 13 davon in Nordrhein-Westfalen. Noch immer ist die Arbeit der BAO „Berg“ nicht abgeschlossen.

Ausgangspunkt für das neuste Kölner Großverfahren waren Ermittlungen in Berlin, bei denen durch die Auswertung einschlägiger Chats auch der Verdächtige aus Wermelskirchen entdeckt wurde. Der 44 Jahre alte Mann soll sich über Jahre hinweg unter anderem als Babysitter im Kölner Umland Zugang zu Kindern verschafft haben, die er dann quälte und vergewaltigte.

Anfang Dezember drangen Spezialkräfte der Polizei überfallartig in das Haus des Mannes ein, um ihn direkt seinem geöffneten Rechner zu überraschen und so Zugriff auf seine Speicher zu bekommen. Dass Pädokriminelle pathologische Jäger und Sammler sind, wissen die Ermittler seit langem. Doch die enorme Datenmenge, die in Wermelskirchen sichergestellt wurde, sprengte alle bisherigen Dimensionen. Mehr als zwei Wochen lang dauerte es, um von den auf diversen Datenträgern und Servern abgelegten enormen Mengen an Fotos und Videos an Ort und Stelle Sicherungskopien anzufertigen. 30 Terabyte Daten habe man sichergestellt, sagt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. „Wenn man sich vorstellt, dass ein Terabyte ungefähr einen Papierstapel von 24 Kilometern Höhe ergibt, bekommt man ein Gefühl für das Ausmaß des Falles.“

Filme und Fotos reichen bis 1993 zurück

Die von dem geständigen Pädokriminellen gesammelten Filme und Fotos reichen laut Metadaten bis ins Jahr 1993 zurück. Stoßen Ermittler in anderen Missbrauchskomplexen oft auf zahlreiche harmlose Familien- oder Freizeitaufnahmen, so gibt es im Fall Wermelskirchen „keinerlei Spielraum für Interpretation“, wie der Erste Kriminalhauptkommissar Jürgen Haese formuliert.

Ihren Namen „Liste“ bekam die neue Kölner BAO, weil die Ermittler bei dem Mann auch mehrere detaillierte Listen fanden, die er offenbar angelegt hatte, um über die Flut seiner fürchterlichen Bilder irgendwie den Überblick zu behalten. Zudem führte der Mann akribisch Buch über andere Täter, ihre Adressen und sexuellen Vorlieben. Dank der Aufzeichnungen konnten die Ermittler in rascher Folge schon 73 weitere mutmaßliche Pädokriminelle identifizieren. Dass es noch viel, viel mehr werden, ist wahrscheinlich. Denn bisher konnte die BAO „Liste“ erst einen kleinen Teil des beschlagnahmten Materials auswerten.

Überschneidungen mit dem Fall „Berg“ haben Polizei und Staatsanwaltschaft bisher nicht feststellen können. Die BAO „Liste“ habe es nicht wie in früheren Missbrauchskomplexen mit einer etwa in Chatgruppen vernetzten Tätergruppe zu tun, sagt Oberstaatsanwalt Bremer. Der Mann aus Wermelskirchen habe offenbar seit langer Zeit individuelle Kontakte zu anderen Pädokriminellen.