Psychisch kranke Täter : Fatale Folgen der Selbstbestimmung

Ein Samstag im November kurz vor Geschäftsschluss in einem Bekleidungs­geschäft in der Münchner Innenstadt. Auf der Rolltreppe stößt ein Mann einem zehnjährigen Kind von hinten ein Messer in den Hals und in die Schultern. Aus dem Nichts, Täter und Opfer kennen sich nicht. Kunden überwältigen den Mann, der Junge kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Angreifer, ein 57 Jahre alter Staatenloser, wird in eine psychiatrische Klinik gebracht. Am Morgen desselben Tages hatte ein 27 alter Syrer in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg vier Männer zum Teil schwer verletzt. Auch dort: Täter und Opfer kannten sich nicht, der Angriff kam unver­mittelt, der Täter wurde als „psychisch auffällig“ in eine Klinik eingewiesen. In einer psychiatrischen Klinik war auch der 32 Jahre alte Somalier schon mal untergebracht, der im Juni drei Frauen in Würzburg erstach.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Die Fälle aus Bayern reihen sich ein in ähnliche Taten in ganz Deutschland: Im Dezember 2020 nutzte ein 51 Jahre alter „psychisch auffälliger“ Deutscher in der Trierer Innenstadt sein Auto als Waffe, tötete fünf Personen und verletzte Dutzende schwer. Zwei Jahre zuvor, im April 2018, war in Münster ein 48 Jahre alter Deutscher in ein Straßencafé gerast, vier Personen wurden getötet. Auch er galt als „psychisch labil und gestört“.