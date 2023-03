In Bramsche bei Osnabrück hat es in der Nacht zum Sonntag eine Gewalttat gegeben. „Es gab ein Tötungsdelikt“, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Osnabrück handelt es sich bei der getöteten Person um eine 19-jährige Frau.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist demnach ein weiblicher Gast bei einer Geburtstagsfeier im Ortsteil Pente gegen 1.30 Uhr vermisst worden. Gäste hätten die 19-Jährige gegen 2.40 Uhr schwer verletzt auf einer Wiese aufgefunden. Rettungskräfte hätten mit der sofortigen Reanimation der jungen Frau begonnen. „Im Schockraum des Krankenhauses konnte jedoch nur noch der Tod der 19-Jährigen festgestellt werden“, heißt es in der Mitteilung.

Der Tatverdacht richte sich nach ersten Ermittlungen gegen einen 20-jährigen Teilnehmer der Party. Die Person wurde vorläufig festgenommen. „Neben dem im Raum stehenden Tötungsdelikt besteht zusätzlich der Verdacht eines Sexualdeliktes“, so die Mitteilung. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Erst vor wenigen Tagen war die Gemeinde in den Schlagzeilen, weil ein 16-Jähriger mit einer Schusswaffe angegriffen und tödlich verletzt worden war. Ein 81 Jahre alter Mann hatte den Jungen am Dienstagmorgen vor einem Mehrfamilienhaus direkt gegenüber einer Grundschule angeschossen. Der Junge starb am Mittwochabend in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen.