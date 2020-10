Frankreich : Weitere Festnahme im Zusammenhang mit Anschlag von Nizza

Ein 35 Jahre alter Mann befindet sich wegen mutmaßlicher Kontakte mit dem Attentäter von Nizza in Polizeigewahrsam. Die beiden sollen sich am Tag vor dem Anschlag ausgetauscht haben.

Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag von Nizza mit drei Toten ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Der 35-Jährige sei wegen mutmaßlicher Verbindungen zu dem tatverdächtigen Angreifer in Polizeigewahrsam genommen worden, hieß es am Freitagabend aus Justizkreisen. Zuvor hatte der Sender France Info über die Festnahme berichtet. Dem 35-Jährigen wird demnach vorgeworfen, am Tag vor dem Anschlag mit dem Täter in Kontakt gewesen zu sein.

Am Freitagmorgen hatten die Ermittler die Festnahme eines 47-Jährigen bekanntgegeben, der ebenfalls verdächtigt wurde, kurz vor der Tat mit dem Angreifer in Kontakt gestanden zu haben.

Bei dem Angriff am Donnerstagmorgen in der Basilika Notre-Dame wurden zunächst ein Mann und eine Frau getötet; eine verletzte Frau konnte in eine Bar flüchten, erlag dort aber ihren Verletzungen.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Angaben der Ermittler um einen 21-jährigen Tunesier namens Brahim Aouissaoui. Er war erst vor kurzem aus Italien nach Frankreich eingereist. Laut Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi rief der Angreifer mehrfach „Allahu Akbar“ (Gott ist groß), bevor ihn die Polizei mit Schüssen verletzte und festnahm. In Frankreich ermittelt die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in dem Fall. Auch die Behörden in Tunesien eröffneten eine Untersuchung.