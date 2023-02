Sie stahlen aus einem Restaurantkeller in Spanien Wein im Wert von Hunderttausenden Euro. Nun stehen eine ehemalige mexikanische Schönheitskönigin und ein rumänischer Fensterputzer in Spanien vor Gericht.

Der Stolz des Weinkellers war ein Château d’Yquem, Jahrgang 1806. Der edelsüße Wein, der für 150.000 Euro angeboten wurde, verschwand mit 44 weiteren Flaschen in der Nacht des 27. Oktober 2021 in einem von drei unauffälligen Rucksäcken. Ein Pärchen machte sich im Morgengrauen mit Wein in einem auf der Karte ausgewiesenen Wert von 1,6 Millionen Euro aus dem Zwei-Sterne-Restaurant des Luxus­hotels „Atrio“ in Cáceres davon. Die Versicherung taxierte die Raritäten ­später auf 750.000 Euro.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Der Weindiebstahl in der Extremadura war einer der größten und spektakulärsten in Spanien. Jetzt stehen in Cáceres eine ehemalige mexikanische Schönheitskönigin und ein rumänischer Fensterputzer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert für beide eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren, ihre Anwälte einen Freispruch. Bis heute wurde keine einzige Weinflasche gefunden. Spekulationen über einen Verkauf an russische Millionäre erhärteten sich bisher nicht.

Aber es gibt Aufnahmen von Sicherheitskameras und DNA-Spuren in Zimmer 107, in das sich beide nach ihrem Degustationsmenü und einer Kellerführung zurückgezogen hatten. In der Nacht überfiel sie Heißhunger. Der einzige Hotelmitarbeiter, der noch im Haus war, ging von der Rezeption in die Küche, um ihnen einen Salat zuzubereiten. Constantin D. nutzte seine Abwesenheit, schnappte sich die Magnetkarte, öffnete den Keller und füllte drei Rucksäcke mit dem Diebesgut. Er wusste, welche unter den Zehntausenden Flaschen – die Weinkarte füllt angeblich 400 Seiten – am wertvollsten waren.

Sie leisteten sich gute Hotels und eine teure Wohnung

Am frühen Morgen verschwanden die ehemalige Miss Mexiko und der Rumäne mit niederländischem Pass, der früher in Madrid Hochhausfassaden putzte. Im vergangenen Sommer wurden sie an der kroatischen Grenze festgenommen und nach Spanien ausgeliefert. Sie waren mit einem europäischen Haft­befehl gesucht worden. Zuvor sollen sie in den Niederlanden, in Deutschland, Rumänien und Ungarn gewesen sein und sich gute Hotels und eine teure Wohnung geleistet haben.

Beide hatten sich 2017 in Barcelona kennengelernt und lebten seitdem in Madrid, wo die heute 29 Jahre alte ­Priscila G. angeblich Schauspielunterricht nahm und kleine Kinder betreute. Constantin D. hatte schon länger eine Vorliebe für teuren Wein. Im Salamanca-Viertel der spanischen Hauptstadt und in einem Duty-free-Geschäft am Flug­hafen von Genf versuchte er, eine Flasche Balvenie-Whisky im Wert von mehr als 5000 Euro zu stehlen sowie mehrere Flaschen von dem Burgunder, von dem er später in Cáceres mehr als 30 Flaschen mitgehen ließ. Das „Atrio“-Hotel hatten sie schon bei mindestens einem früheren Besuch ausgekundschaftet. Am Abend vor dem Diebstahl hatte Priscila G. mit einem gefälschten Schweizer Pass eingecheckt und mit einer Prepaidkarte die Übernachtung bezahlt. Unter einer Perücke und mit Corona-Masken waren beide nicht zu erkennen. Vor Gericht erinnerte sich einer der beiden Eigentümer jetzt an das freundliche Paar, mit dem er während des Abendessens geplaudert hatte. Die beiden Ausländer fielen in der mittelalterlichen Stadt nicht auf, in der gerade eine Folge von „Game of ­Thrones“ gedreht wurde.

Mehr zum Thema 1/

Im Madrider Chamberi-Viertel hatten sich beide für ein Sterne-Restaurant mit exquisitem Weinkeller interessiert und vor dem Diebstahl in Cáceres dort einen Tisch reserviert. Am 30. Oktober 2022 stahlen Diebe am frühen Morgen 132 Flaschen im Wert von 200.000 Euro aus dem Keller des „Coque“. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Auftragsdiebstahl handelte. Die Diebe verschafften sich am Ruhetag Zugang über das Fenster einer benachbarten Apotheke in den „Sakristei“ genannten Keller mit mehr als 20.000 Flaschen. Das Paar aus Cáceres hat aber ein Alibi. Es saß damals schon in Untersuchungshaft. Auch das „Atrio“ in Cáceres hat den Schock überwunden. Mittlerweile hat es einen dritten Michelin-Stern.