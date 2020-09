Aktualisiert am

Drama in Solingen

Drama in Solingen : Die Mutter sah man selten

Eines der Mädchen hatte orangefarbene Haare. Sommersprossen. Blaue Augen. So erinnert sich die Nachbarin, wenn es um die Familie geht, die seit etwa zwei Jahren direkt über ihr und ihren Töchtern wohnte. Die letzte nähere Begegnung mit dem drei Jahre alten Mädchen hatte Kader, die 49 Jahre alt ist und nur ihren Vornamen in der Zeitung lesen möchte, am Freitag vergangener Woche. „Ich kam gerade vom Einkaufen. Da stand das Mädchen mit den orangefarbenen Haaren, und ich wollte ihm einen Riegel Schokolade geben. Kinder Bueno.“ Das Mädchen habe erwidert, sie dürfe die Schokolade nicht annehmen. „,Dann frag deinen Vater‘, sagte ich. Der erlaubte es schließlich.“ Kader lächelt, als sie die Geschichte erzählt.

Eine knappe Woche später sind das Mädchen sowie vier seiner Geschwister tot. Drei Mädchen, 18 Monate, zwei, und drei. Zwei Jungen, sechs und acht Jahre alt. Einzig das sechste Kind der Familie, mit elf Jahren der älteste Sohn, überlebte. Die mutmaßliche Täterin, Christiane K., ist die eigene Mutter. Die Ermittler gehen bislang von einer Verzweiflungstat aus, begangen „im Zustand emotionaler Überforderung“, wie Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag sagt. Die toxikologischen Untersuchungen stehen noch aus, aber die Obduktion ergab Hinweise darauf, dass die Kinder betäubt wurden und dann erstickten oder erstickt wurden.