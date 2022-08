Kontrolle ausgereizt : Warum der Fall Ayleen A. außergewöhnlich ist

Aktualisiert am

Obwohl der mutmaßliche Täter wegen eines Sexualdelikts vorbestraft war und früh unter staatlicher Aufsicht stand, hatten die Behörden wenig Möglichkeiten zur weiteren Überwachung. So konnte er sich ein neues Opfer suchen.

Der mutmaßliche Mord an der 14 Jahre alten Ayleen A. aus dem südbadischen Gottenheim, wahrscheinlich verübt von einem 29 Jahre alten, vorbestraften Sexualstraftäter aus Hessen, weist eine Reihe von Besonderheiten auf. Der mutmaßliche Täter beging sein erstes Verbrechen, schon kurz nachdem er selbst strafmündig geworden war, nämlich im Alter von 14 Jahren. Mehr als die Hälfte seines Lebens stand er – nach der Verurteilung wegen versuchter ­Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung – unter staatlicher Aufsicht der Strafverfolgungsbehörden: Er verbrachte zehn Jahre im Maßregelvollzug und stand weitere fünf Jahre unter ­Führungsaufsicht. Dass ein 14 Jahre alter Jugendlicher nach Paragraph 63 Straf­gesetzbuch in einem psychiatrischen Krankenhaus, also im Maßregelvollzug, untergebracht wird, ist ausgesprochen selten.

Die Möglichkeiten waren gering

Nach Jugendstrafrecht ist die zusätz­liche Anordnung der Sicherungsver­wahrung nach Verbüßung der Haftstrafe nicht möglich. Nachdem die Beobachtung des Straftäters am 25. Januar 2022 beendet worden war, er somit nicht mehr unter Führungsaufsicht stand, hatten die zuständigen Behörden wenig Möglichkeiten zur weiteren Überwachung des Manns, der inzwischen bei einem Sicherheitsdienst in Frankfurt gearbeitet haben soll. Die Entscheidung darüber, ob die Führungsaufsicht beendet wird, trifft die Strafvollstreckungskammer. Bei Jugendlichen ist hierfür das Amtsgericht zu­ständig; bei Erwachsenen das Land­gericht.

Wird die Führungsaufsicht eingestellt, wird das in einem Vermerk festgehalten, soll sie verlängert werden, muss die Strafvollstreckungskammer beim Amts- oder Landgericht einen Beschluss fassen. Theoretisch wäre es auch bei diesem Täter, der seine Strafe verbüßt hatte, zur Verhinderung eines Rückfalls möglich gewesen, die Führungsaufsicht zu entfristen oder sie für weitere fünf Jahre zu verlängern. Nur sind die rechtlichen ­Hürden hierfür hoch, weil es sich um einen schweren Eingriff in die Grundrechte handelt. Dem Straftäter hätten weitere, erhebliche Straftaten nach­gewiesen werden müssen – ein Ladendiebstahl oder ein Rauschgiftdelikt hätte nicht ausgereicht.

Überwachung der Internetaktivitäten?

Auch die Verhängung der Sicherungsverwahrung nach dem Auslaufen der Führungsaufsicht und der Verbüßung der Strafe ist an hohe rechtliche Hürden gebunden: Der Proband hätte mindestens zwei neue Anlasstaten begangen haben müssen, um die grundrechtssen­sible Sicherungsverwahrung gerichtsfest anordnen zu können. Der mutmaßliche Täter wurde außerdem vom hessischen Landeskriminalamt und der Zentral­stelle zur Überwachung rückfallgefährdeter Sexualstraftäter (ZÜRS) betreut. Das heißt: Die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Rückfall eines schweren Sexualverbrechers hatten die Gerichte weitgehend ausgereizt.

Da der mutmaßliche Täter offenbar wenige Tage nach der Beendigung der Führungsaufsicht im Internet sich neue Opfer gesucht hat, stellt sich die Frage, ob nicht, als er unter Führungsaufsicht stand, seine Aktivität im Internet hätte überwacht werden müssen. Auch das ist rechtlich nicht trivial: Zwar können der unter Führungsaufsicht stehenden Person Auflagen erteilt werden, sie müssen aber konkret gefasst sein, weil der Verstoß gegen diese per Gerichtsbeschluss gefassten Auflagen nach Paragraph 145a des Strafgesetzbuchs wie eine Straftat behandelt wird. Sind die Auflagen zu unkonkret, riskiert das Gericht ihre ­Aufhebung durch das Oberlandes­gericht.