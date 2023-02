War das tödliche Ende eines illegalen Autorennens an Ostermontag 2019 im niederrheinischen Moers doch Mord? Zum dritten Mal muss ein Landgericht über die Verantwortung des hauptverantwortlichen Fahrers befinden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob am Donnerstag auch das zweite Urteil gegen den heute 25 Jahre alten Hauptverantwortlichen des Rennens teilweise auf und verwies die Sache zur neuen Verhandlung an das Land­gericht Duisburg.

Verurteilungen wegen Mordes sind nach tödlichen illegalen Autorennen bisher selten. Der BGH hat dafür strenge Voraussetzungen definiert, wie am Moerser Fall exemplarisch deutlich wird. Schon einmal, vor beinahe auf den Tag zwei Jahren, hob der BGH ein Urteil in dem Fall auf. Darin hatte das Landgericht Kleve den jungen Mann mit kosovarischer Staatsbürgerschaft wegen Mordes verurteilt.

Doch der BGH befand, die Vorin­stanz habe den bedingten Tötungs­vorsatz nicht widerspruchsfrei be­gründet. Denn der Raser war auf einer Vorfahrtsstraße unterwegs. Deshalb sei es nicht ganz auszuschließen, dass er darauf vertraute, einbiegende Autofahrer seien, „wenn auch ein­geschränkt“, in der Lage gewesen, sich auf die Gefahr einzustellen.

Widersprüche im Urteil

Gegen das zweite Klever Urteil von Juni 2021 – diesmal war der Raser zu vier Jahren Haft wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge verurteilt worden, einen bedingten Tötungsvorsatz sah das Land­gericht nun nicht mehr – legten die Staatsanwaltschaft und die Familie des Opfers Revision ein. Sie wollen erreichen, dass der Todesfahrer doch noch wegen Mordes verurteilt wird. Diesem Ziel sind sie mit dem BGH-Beschluss vom Donnerstag einen Schritt näher gekommen.

Gerichtsfest geklärt ist der äußere Sachverhalt. Der Mann und sein Kontrahent beschleunigten am 22. April 2019 ihre jeweils mehr als 500 PS starken Fahrzeuge auf einer zweispurigen Wohnstraße rücksichtslos. Schließlich zog der Kosovare – der mehrfach durch die theoretische Prüfung gefallen war und folglich keine Fahrerlaubnis hatte – seinen Mercedes AMG auf die linke Spur. Dabei erreichte das Fahrzeug eine Spitzengeschwindigkeit von mehr als 160 Kilometern in der Stunde und prallte auf einer Kreuzung mit voller Wucht in den Kleinwagen einer Frau, die gerade auf die Hauptstraße biegen wollte. Die zweifache Mutter starb drei Tage später an ihren schweren Verletzungen.

Am Donnerstag hob der BGH das zweite Klever Urteil deshalb teilweise auf, weil sich die Beweiserwägung der Kammer in einem zentralen Punkt widerspricht. Es sei nicht miteinander vereinbar, dass das Landgericht bedingten Tötungsvorsatz ausschließe, aber dem Raser zugleich attestierte, mit bedingten Gefährdungsvorsatz gehandelt zu haben, so der BGH. (Aktenzeichen 4 StR 211/22)