Millionen-Diebstahl im Zollamt : Einbruch mit Insiderwissen?

Der Millionen-Diebstahl aus dem Zollamt in Emmerich war professionell vorbereitet. Die Ermittler prüfen nun, ob es einen „Tippgeber“ im Haus gab. Zudem erklärten sie, warum so viel Bargeld im Tresor war.

Das Geld, sagt Oberstaatsanwalt Günter Neifer am Donnerstag, habe das Zollamt nicht „einfach so auf ein Konto einzahlen können“. Er will damit eine Antwort auf die Frage geben, warum in der nicht gerade als Hochsicherheitstrakt erscheinenden Außenstelle Emmerich am Rhein des Hauptzollamtes Duisburg überhaupt so hohe Geldbeträge gelagert wurden. Denn am 1. November war es Tätern gelungen, knapp 6,5 Millionen Euro aus dem Zollamt zu stehlen.

Allein rund 3,7 Millionen Euro davon waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kleve als „gegenständliche Beweismittel“ im Zollamt verwahrt worden. Der Rest des Geldes wurde aus anderen Gründen dort verwahrt, zuständig dafür war jedoch nicht die Staatsanwaltschaft Kleve, sondern das Hauptzollamt. Das als Beweismittel gesicherte Geld war zuvor bei Grenzkontrollen – die Niederlande sind nah – beschlagnahmt worden: Beträge von 10.000 Euro an aufwärts, dessen Herkunft die Besitzer nicht plausibel erklären konnten und die im Zusammenhang mit Drogen- oder Waffengeschäften stehen könnten. Als Beweismittel müssen die Geldscheine daher untersucht werden: Gibt es Fingerabdrücke? Spuren von Betäubungsmitteln? Sagt die Art der Bündelung oder die Verpackung etwas über die Herkunft aus?

„Tippgeber“ innerhalb des Zollamtes?

Daher landet das Geld also nicht auf einem Konto, sondern im Tresorraum im Keller des Zollamtes. Diese Informationen seien jedoch nicht verbreitet, so Neifer. Die Täter müssten daher über „Insiderwissen“ verfügen – dafür spreche schon allein die Tatsache, dass das Gelände „ziemlich unübersichtlich“ sei. Ob die Täter auf einen „Tippgeber“ innerhalb des Zollamtes zählen konnten, wird zur Zeit ermittelt.

Fest steht jedoch, dass die Tat professionell geplant und umgesetzt wurde, was Oberstaatsanwalt Neifer mit ein paar Stichpunkten umschreibt: Kernbohrung, schweres Gerät, perfekte Logistik. Der Tatzeitpunkt, die frühen Morgenstunden eines Sonntags, des 1. Novembers, war vom niedrigen Entdeckungsrisiko her ebenso gut gewählt wie die Ausrüstung. Denn mit entsprechendem Werkzeug gelang es den Tätern zunächst, die Stahltür zum Keller des Gebäudes aufzubrechen. Dann machten sie sich im Nebenraum des Tresorbereichs daran, mit schwerem Gerät aus der Wand einen so großen „Kern“ herauszubohren, dass ein Mensch durchsteigen und in den Tresorraum gelangen konnte. Auch die Arbeitsteilung sowie das Wegschaffen der kiloschweren Beute mussten zuvor gut organisiert werden. Dass dieser Weg über den Nachbarraum die beste Möglichkeit sein könnte, an das Geld zu kommen, setzte offenbar ebenso Kenntnisse über den Tresorraum voraus: Denn dieser selbst wird nach den Angaben mit einer dicken Stahltür gesichert, die mit Querriegeln in den Seitenwänden verankert ist.

Es seien inzwischen schon sehr viele Hinweise aus ganz Deutschland eingegangen, sagt Neifer. Auch neue Ermittlungsansätze hätten sich ergeben. Schon nach dem Einbruch hatten Zeugen berichtet, dass sie gegen sechs Uhr morgens Bohrgeräusche gehört hatten. Gegen 10.45 Uhr dann konnten sie beobachten, wie drei dunkel gekleidete Männer mit dunklen Strickmützen das Gebäude mehrfach verließen, um einen weißen Transporter mit Schiebetür und Klever Kennzeichen zu beladen.

Einem Zeugen war zudem ein Mann aufgefallen, der in der Nähe des Tatortes „auf- und ablief“. Später stieg der Mann in ein Auto und fuhr in dieselbe Richtung wie zuvor der weiße Transporter. Der Zeuge fotografierte den Mann, inzwischen sucht die Polizei mit diesen Fotos nach dem Tatverdächtigen. Vermutlich, so Neifer, hat er draußen „Schmiere gestanden“. Als „Postkutschen-Überfall“ hat die Gewerkschaft der Polizei den Einbruch umschrieben: Sie kritisierte die veralteten und somit unzureichenden Sicherheitsstrukturen der Zollämter. Ähnlich einer Finanzbehörde seien sie nachts nicht besetzt und die Beamten nicht bewaffnet.