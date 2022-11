Zwei Männer festgenommen : Frauen als Geiseln genommen und vergewaltigt

In der Stadt Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis soll ein 37 Jahre alter Mann mit seinem 23 Jahre alten Bruder mindestens drei Frauen vergewaltigt und als Geiseln in seinem Haus festgehalten haben. Die Staatsanwaltschaft in Mosbach (Baden-Württemberg) vermutet, dass der mutmaßliche Mehrfachtäter weitere Frauen in seine Gewalt gebracht und ver­gewaltigt haben könnte.

„Wir ermitteln in mindestens drei Fällen wegen besonders schwerer Vergewaltigung, Geiselnahme sowie gefährlicher Körperverletzung. Wie viele Fälle es insgesamt sind, wissen wir noch nicht“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mosbach der F.A.Z. am Freitag.

Ein Grund für die Annahme, dass es sich um einen Mehrfachtäter handeln könnte, ist auch die Berufstätigkeit des Verdächtigen: Er arbeitete als Mentor und Persönlichkeits­coach und veranstaltete „Boot Camps für Persönlichkeitsentwicklung“.

Auch soll er seine Sauna als „Wohlfühloase“ beworben und Tipps zur Verbesserung eines gestörten Sexual­lebens von Paaren gegeben haben. Über seine beruf­liche Tätigkeit könnte er somit viele Frauen kennengelernt haben.

„Nach unseren Durchsuchungen und unseren Zeugenaussagen ist nicht auszuschließen, dass es noch mehrere Opfer geben könnte“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Seit dem 19. Oktober ist der Hauptverdächtige in einer psychiatrischen Klinik, nachdem der Haftrichter einen Unterbringungsbefehl verhängt hatte. Sein Bruder befindet sich wegen Beihilfe in Haft.

Die Ermittlungsbehörden waren auf den Fall aufmerksam geworden, nachdem eines der mutmaßlichen Opfer in der Nacht zum 19. Oktober einen Notruf an eine Freundin abgesetzt hatte. Die Polizei hatte den Fall zunächst nicht öffentlich gemacht.