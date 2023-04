Eine 71-Jährige war in einem walisischen Dorf abends mit Freunden etwas trinken – und ging danach statt in ihrem Hotel versehentlich in einem Privathaus ins Bett. Bis der eigentliche Besitzer sie dort fand und tötete.

Wegen Mordes an einer Frau, die sein Haus mit ihrer Unterkunft verwechselt hatte, ist ein Mann in Wales zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 46-Jährige muss mindestens 14 Jahre im Gefängnis verbringen, wie die BBC am Freitag aus dem Gerichtssaal in der Stadt Caernarfon berichtete.

Die 71 Jahre alte Frau aus Birmimgham hatte im Juli 2022 das Örtchen Barmouth besucht und sich in einem Bed & Breakfast eingebucht. Nachdem sie mit Freunden abends etwas trinken war, ging sie versehentlich in das Haus des 46-Jährigen in derselben Straße, legte sich dort ins Bett und schlief ein. „Das war ein Fehler, der sie schließlich das Leben kostete“, sagte Staatsanwalt Michael Jones. Denn der Mann fand die schlafende Frau, zog sie außer sich vor Wut die Treppe herunter und trat sie dort zu Tode.

Vor Gericht bezeichnete der Staatsanwalt Michael Jones der BBC zufolge die Verwechslung der 71-Jährigen als einen „Fehler, der sie am Ende das Leben kostete“. Die Tochter der Getöteten sagte, der Mord habe „unser Familienleben völlig zerstört“. Sie verstände nicht, warum ihre Mutter habe sterben müssen.

Barmouth ist ein kleiner Ort in der Grafschaft Gwynedd im Norden von Wales. Das Seebad an der Cardigan Bay ist ein beliebter Ferienort.