Nach Festnahme in Oppenau : Räuber von Polizei-Pistolen sitzt in Untersuchungshaft

Der tagelang gesuchte 31-Jährige aus Oppenau sitzt in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Dem Mann wird besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen, in Tateinheit mit vorsätzlichem unerlaubtem Besitz einer Schusswaffe. Bei einer Kontrolle in einer illegal von ihm genutzten Gartenhütte hatte er am Sonntag vier Polizisten bedroht und ihnen die Dienstwaffen abgenommen. Danach war er im Wald verschwunden.

Nach einem Hinweis von Zeugen war der Mann am Freitag festgenommen worden. Er saß laut Staatsanwaltschaft in einem Gebüsch. Vor ihm lagen demnach sichtbar vier Pistolen, auf seinem Schoß ein Beil. Zudem habe er einen Brief bei sich gehabt. Neben den Dienstwaffen der Polizei wurde auch noch eine weitere Pistole gefunden. Nach Angaben des Verdächtigen soll es sich um eine Schreckschusswaffe handeln.

Die Polizei hatte mit großem Aufwand nach dem Mann gesucht, den sie als „Waffennarr“ und „Waldläufer“ bezeichnet hatte. Während der Suche kamen Hunderte Beamte, Hubschrauber mit Wärmebildkameras, Spezialkräfte und Suchhunde zum Einsatz.