Amerika diskutiert über die „Castle Doctrine“. Die kann tödliche Gewalt auf dem eigenen Grundstück erlauben. So werden Menschen erschossen, die nichts anderes getan haben, als sich in der Haustür zu irren.

Selten haben Schüsse in den waffengeplagten USA so viel Ratlosigkeit hervorgerufen wie die auf Kaylin Gillis. Die Zwanzigjährige war vor zwei Wochen durch eine Kugel des Hauseigentümers Kevin Monahan tödlich verletzt worden, während sie in einem Auto saß.

Gillis und eine Gruppe von Freunden hatten sich an einem Samstagabend in der Nähe des ländlichen Hebron im Bundesstaat New York auf die Suche nach dem Haus eines Bekannten gemacht, der sie zu einer Feier eingeladen hatte. Als die Freunde gegen 22 Uhr die Einfahrt von Monahans Haus erreichten, das sie mit dem des Bekannten verwechselt hatten, eröffnete der 65-Jährige mit einem Gewehr das Feuer. Gillis sackte getroffen zusammen. Die Kolonne aus zwei Wagen und einem Motorrad hatte bereits erkannt, dass sie die falsche Adresse angefahren hatte und war dabei, Monahans Grundstück zu verlassen.

Nach dem tödlichen Schuss mussten die Freunde mit der leblosen Gillis neben sich einige Meilen fahren, bevor sie einen Notruf absetzen konnten. In der entlegenen Region an der Grenze zu Vermont gibt es keinen Handy-Empfang. „Dass dieser Mann auf seiner Terrasse sitzt und ohne Vorwarnung auf ein Auto schießt, macht mich wahnsinnig wütend. Ich bete, dass er im Gefängnis stirbt“, machte sich Andy Gillis, Kaylins Vater und Vollzugsbeamter, danach Luft.

Der Schütze kam auf freien Fuß

Einige Tage vor dem tödlichen Schuss auf Gillis war Amerika von einem weiteren Fall fatalen Selbstschutzes erschüttert worden. In Kansas City im Bundesstaat Missouri trug der 16 Jahre alte Ralph Yarl Schussverletzungen an Kopf und Arm davon, als er seine jüngeren Brüder abholen wollte. Wie die Familie später berichtete, hatte der Schüler an der falschen Haustür geklingelt. Als einige Tage später Anklage gegen den Schützen, den 84 Jahre alten Andrew Lester, erhoben wurde, schloss die Staatsanwaltschaft eine „rassistische Komponente“ nicht aus. Yarl ist schwarz, Lester ist weiß.

Der Schütze gab später zu Protokoll, den 16-Jährigen für einen Einbrecher gehalten zu haben. Während sich Yarl im Krankenhaus von seinen Verletzungen erholte, kam Lester gegen Kaution auf freien Fuß. Präsident Joe Biden telefonierte einige Tage später mit Yarl und dessen Mutter, lud sie in das Weiße Haus ein und versprach, sich für striktere Waffenregelungen einzusetzen.

Knapp vier Wochen vor den Schüssen in New York und Missouri hatte Biden die amerikanische Justiz schon per Executive Order aufgefordert, die bei Waffenkäufen verlangten Hintergrundprüfungen schärfer durchzusetzen, Verstöße gegen Regelungen zur sicheren Aufbewahrung von Waffen zu verfolgen und die im vergangenen Sommer unterzeichneten Vorschriften der als historisch gelobten „Bipartisan Safer Communities Act“ umzusetzen, unter ihnen Waffenverbote bei häuslicher Gewalt und psychischen Störungen.

Waren die Schützen im Recht?

Auch bei der Selbstverteidigung mit Schusswaffe, bekannt als „Castle Doctrine“ und „Stand Your Ground“, tun sich die Vereinigten Staaten weiterhin schwer. Die Debatte über Festungsgrundsatz und „Behaupte deinen Platz“-Maxime, die bei einer Gefahr für Leib und Leben unter Umständen tödliche Gewalt erlauben, wurde durch die Schüsse auf Gillis und Yarl jetzt abermals angeregt. Waren die Schützen im Recht?

Missouri, wo Yarl angeschossen wurde, gehört zu den etwa 30 amerikanischen Bundesstaaten, die Gesetze zu „Castle Doctrine“ oder „Stand Your Ground“ verabschiedet haben. In New York, wo Kaylin Gillis am 15. April starb, sind die Regelungen weniger eindeutig. Die Gesetze schreiben eine „Pflicht zum Rückzug“ bei Begegnungen an öffentlichen Plätzen vor. Gleichzeitig erlauben sie Bewohnern des Bundesstaates gemäß der „Castle Doctrine“ aber den Einsatz von „tödlicher Gewalt“, wenn sie sich zu Hause bedroht fühlen.

Wo der Grundsatz des „Stand Your Ground“ an öffentlichen Orten endet, beschäftigt auch die texanische Justiz. Einige Tage nach den Schüssen auf Gillis und Yarl waren dort zwei Cheerleader angeschossen worden, nachdem sie vor einem Supermarkt aus Versehen versucht hatten, in ein fremdes Auto zu steigen. Als die Jugendlichen in ihrem eigenen Wagen davonfuhren, gab der Fahrer fünf Schüsse auf sie ab. Auch in Texas ist „deadly force“ bei Bedrohung erlaubt.

Eine zu großzügige Auslegung der Gesetze

Da die Polizei keine Gefahr durch die Cheerleader erkennen konnte, wurde der mutmaßliche Schütze, ein 25-Jähriger, aber verhaftet. Wie in Missouri und New York stellen sich die Justizbehörden in Texas darauf ein, bei dem bevorstehenden Strafprozess gegen ihn auch über „Behaupte Deinen Platz“, die Selbstverteidigung außerhalb der eigenen Wohnung, zu verhandeln.

Organisationen wie das Giffords Law Center to Prevent Gun Violence kritisieren seit Jahren die zu großzügige Auslegung der Gesetze. „Die Regelungen erlauben Menschen den Einsatz tödlicher Gewalt in der Öffentlichkeit, obwohl sie wissen, dass sie sich vor einer gewalttätigen Auseinandersetzung schützen könnten, indem sie sich einfach zurückziehen“, mahnt das Center mit Sitz in San Francisco. Jeden Monat, schätzt die Organisation, kämen durch den unverhältnismäßigen Einsatz von Schusswaffen 30 bis 50 Amerikaner ums Leben.

Dass die Waffenlobby National Rifle Association (NRA) die Verabschiedung von Gesetzen zu Festungsgrundsatz und „Behaupte Deinen Platz“-Maxime seit fast 20 Jahren in den einzelnen Bundesstaaten durchsetzt, sieht das Giffords Law Center als Bedrohung unter dem Deckmantel der Selbstverteidigung. Immer wieder erinnert die Organisation an den Fall Trayvon Martin. Der schwarze Jugendliche war Anfang 2012 nach einem Bonbonkauf von dem selbsternannten Nachbarschaftswächter George Zimmerman in Florida erschossen worden. Nach einer Anklage wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz wurde Zimmerman damals freigesprochen. Mit Unterstützung der NRA hatte Florida sieben Jahre zuvor als erster amerikanischer Bundesstaat neue Gesetze zu dem Grundsatz des „Stand Your Ground“ verabschiedet.