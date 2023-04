Waffengewalt in den USA : Erschossen wegen eines Irrtums

Ein Mann erschießt in den USA eine weiße Zwanzigjährige, ein anderer schießt einem schwarzen Jugendlichen in den Kopf. Beide fühlten sich angeblich auf ihren Grundstücken bedroht. Dabei hatten sich die Opfer nur in der Adresse geirrt.

Nach zwei Fällen von Waffengewalt sind in den Vereinigten Staaten zwei Männer angeklagt worden, die jüngst auf ihren Privatgrundstücken auf Menschen geschossen hatten. Ein 65 Jahre alter Mann aus dem Bundesstaat New York erschoss am Samstag eine 20 Jahre alte weiße Frau in einem Auto in seiner Auffahrt, nachdem eine Gruppe von Freundinnen aus Versehen in die falsche Zufahrt eingebogen war. Gegen ihn ist am Montag Anklage wegen Mordes erhoben worden.

Im Bundesstaat Missouri wurde am selben Tag ein 84 Jahre alter Mann wegen schwerer Körperverletzung und einer bewaffneten Straftat angeklagt, weil er am vergangenen Donnerstag auf einen schwarzen Jugendlichen geschossen hatte. Der 16 Jahre alte Schüler wollte seine jüngeren Brüder abholen und hatte sich in der Adresse geirrt. Er überlebte zwei Schusswunden am Kopf und am rechten Arm und wurde am Sonntag aus dem Krankenhaus entlassen.

„Es gab eindeutig keine Bedrohung“

Im Falle der erschossenen jungen Frau hatte der Mann von seiner Veranda in einem ländlichen Gebiet des Bundesstaates New York aus zwei Schüsse abgefeuert, von denen einer das Auto mit vier Freundinnen traf. Der Sheriff von Washington County, Jeffrey Murphy, äußerte am Montag, es sei in dieser Gegend leicht, sich zu verirren. Die jungen Frauen seien die Auffahrt nur kurz hinaufgefahren, bevor sie ihren Fehler bemerkten und umkehren wollten. Da habe der Täter schon auf sie geschossen. Weil er sich später einer Zusammenarbeit mit der Polizei verweigerte, wurde er mit einem Sondereinsatz in Gewahrsam genommen.

„Es gab eindeutig keine Bedrohung durch irgendjemanden im Fahrzeug“, äußerte der Sheriff am Montag weiter. Die jungen Frauen waren wegen schlechten Handyempfangs rund acht Kilometer nach Salem gefahren, wo Wiederbelebungsmaßnahmen der Zwanzigjährigen schließlich scheiterten.

Staatsanwalt sieht „rassistische Komponente“

Laut dem Staatsanwalt von Clay County, Zachary Thompson, gibt es im Fall des schwarzen Teenagers eine „rassistische Komponente“. Der Täter hatte angegeben, er habe in der Situation „um sein Leben gefürchtet“. Demnach lag er im Bett, als es um kurz vor zehn am Abend an der Tür klingelte, und schoss „innerhalb weniger Sekunden nach dem Öffnen der Tür“ zweimal auf den Jugendlichen. Er habe geglaubt, dass dieser einbrechen wolle; es habe keinen Wortwechsel gegeben. Das Opfer gab im Krankenhaus an, er habe geklingelt und eine Weile gewartet. Als sich die Tür geöffnet habe, habe der Mann sofort auf ihn geschossen. Dabei soll er gerufen haben: „Komm nicht hierher.“

Der Angeschossene hatte bei Nachbarn um Hilfe gebeten, die schließlich den Notruf gewählt hatten. Am Wochenende hatten in Kansas City etwa tausend Personen demonstriert, nachdem der Hausbesitzer wieder freigelassen worden war und zunächst keine Anklage bekannt gegeben wurde.

Laut dem Weißen Haus rief Präsident Joe Biden am Wochenende bei dem Schüler und seiner Familie an und äußerte „Hoffnung auf eine schnelle Genesung“. Vizepräsidentin Kamala Harris hatte nach dem Vorfall in Kansas City auf Twitter geäußert, jedes Kind in Amerika verdiene es, in Sicherheit zu sein. „Kein Kind sollte jemals in der Angst leben, erschossen zu werden, weil es an der falschen Tür geklingelt hat.“