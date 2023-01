Waffengewalt in den USA : „Eine Tragödie nach der anderen“

Bei einem Schusswaffenangriff in der kalifornischen Küstenstadt Half Moon Bay hat ein 67 Jahre alter Mann am Montag sieben Menschen getötet und einen weiteren lebensgefährlich verletzt. Es ist die zweite bewaffnete Attacke mit meh­reren Toten innerhalb von nur drei Tagen in Kalifornien. Am Samstag hatte ein 72 Jahre alter Angreifer elf Personen in der Stadt Monterey Park erschossen. In beiden Fällen ist das Motiv des Täters noch nicht geklärt.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Der Angreifer in Half Moon Bay erschoss am späten Montagmittag zunächst vier Menschen auf einer Pilzfarm. Anschließend fuhr er zu einer Transportfirma, wo er drei weitere Per­sonen tötete. Laut Polizei wurden auch Kinder Zeugen der tödlichen Angriffe. Es sei „unsäglich“, dass sie diese Gewalt ­hätten mit ansehen müssen, sagte Sheriff Christina Corpus bei einer Pressekonferenz am Montagabend. Es bestehe jedoch keine Gefahr mehr für die Gemeinschaft. Der Täter wurde gut zwei Stunden nach der Tat ohne Gegenwehr von Polizisten festgenommen, nachdem sein Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Polizeistation gesichtet worden war.

Bereits 70 Tote durch schwere Schusswaffenangriffe

Er verübte den Angriff mit einer halbautomatischen Pistole und soll allein gehandelt haben. Nach Angaben der ­Polizei ist der Täter kooperativ; für seine Befragung wurde ein Beamter hinzu­gezogen, der Mandarin spricht. Laut Behörden arbeitete der Mann, ebenso wie einige der Getöteten, auf der Pilzfarm und lebte in Half Moon Bay.

Gegenüber dem Fernsehsender CNN äußerten die Besitzer des Familienunternehmens, man sei erschüttert, kenne jedoch „weder den ­Schützen noch seine Motive“. Über die Identität der Opfer war zunächst noch nichts bekannt. Die Kleinstadt Half Moon Bay mit etwa 11.000 Einwohnern liegt rund 50 Kilometer südlich von San ­Francisco.

Mit den zwei Vorfällen mit 18 Todes­opfern an der kalifornischen Westküste steigt die Zahl der schweren Schusswaffenangriffe in Amerika laut den Aufzeichnungen des „Gun Violence Archive“ auf 39 seit Jahresbeginn. Dabei sollen ins­gesamt 70 Menschen getötet worden sein. Die Website zählt Angriffe mit mindestens vier Toten oder Verletzten – den Angreifer ausgenommen – als sogenannte Mass Shootings, die wegen der liberalen Waffenrechte in den Vereinigten Staaten immer wieder vorkommen.

Kalifornien ist einer der Bundesstaaten mit den strengsten Waffengesetzen, der Besitz von „militärischen Sturmgewehren“ ist dort verboten. Der Gouverneur des westlichen Bundesstaates, Gavin Newsom, sprach am Montag von „einer Tragödie nach der anderen“. Als er von dem zweiten Schusswaffenangriff gehört habe, sei er gerade im Krankenhaus ­gewesen, um mit Verletzten der Attacke in Monterey Park zu sprechen. Es bedürfe einer Waffenrechtsreform auf Bundes­ebene.

Auch Präsident Joe Biden forderte den Kongress nach dem zweiten Angriff am Dienstag zum Handeln auf. Ein Verbot von Angriffswaffen müsse umgehend von beiden Kammern verabschiedet werden. Dass das republikanisch kontrollierte Repräsentantenhaus einem solchen Gesetzentwurf zustimmt, ist jedoch unwahrscheinlich.