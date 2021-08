Alibaba-Konzern unter Druck : Erst alkoholisiert, dann vergewaltigt

In China soll sich ein Vorgesetzter des Alibaba-Konzerns an einer Mitarbeiterin vergangen haben. Der Fall erregt in China aus zwei Gründen große Aufmerksamkeit.

Die Frau steht mit einem Megafon in einer Firmenkantine. Sie ruft: „Ein Ali-Vorgesetzter vergewaltigt seine Mitarbeiterin, und niemand kümmert sich darum.“ Sie verteilt Zettel, auf denen der mutmaßliche Vergewaltiger namentlich genannt ist. Ebenso fünf mutmaßlich eingeweihte Vorgesetzte, die dennoch nichts unternommen hätten. „Ich verlange Gerechtigkeit“, steht auf dem Zettel. Ein Video der Szene wurde am Wochenende millionenfach im chinesischen Internet geteilt.

Der Fall erregt in China aus zwei Gründen große Aufmerksamkeit: erstens, weil es nicht um irgendeine Firma geht, sondern um den Alibaba-Konzern, eines der führenden Technologieunternehmen des Landes. Ein Unternehmen zumal, das gerade im Visier der Aufsichtsbehörden steht. Zweitens, weil die Umstände, unter denen das mutmaßliche Verbrechen begangen wurde, vielen arbeitenden Frauen bekannt vorkommen: Eine junge Frau wird auf einer Dienstreise bei einem Geschäftsessen mit einem Kunden zum Trinken gezwungen, bis sie nicht mehr zurechnungsfähig ist. Der Kunde wird geradezu ermutigt, ihre Wehrlosigkeit zu nutzen, um sie zu küssen, ihr an die Brüste und zwischen die Beine zu greifen.

Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung

Diese Geschichte geht allerdings darüber hinaus. Die Frau wirft ihrem Vorgesetzten vor, sie später in ihrem Hotelzimmer mehrfach vergewaltigt zu haben. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, dass er sich die Schlüsselkarte beschafft und in der Nacht viermal in ihr Zimmer gekommen sei, wo sie weiterhin kaum bei Bewusstsein gewesen sei, schreibt die Frau im Intranet von Alibaba. Die Polizei ermittelt. Ihr Arbeitgeber aber habe tagelang nicht auf ihre Beschwerden reagiert, bis sie sich in der Kantine Gehör verschaffte.

Am Montag meldete sich der Vorstandsvorsitzende von Alibaba, Daniel Zhang, zu Wort. Der Beschuldigte habe gegen Unternehmensregeln verstoßen, indem er „exzessive intime Kontakte mit der betrunkenen Mitarbeiterin“ gehabt habe. Er sei entlassen worden. Ob es sich um Vergewaltigung handle, werde die Polizei klären. Darüber hinaus sei die Personalchefin abgemahnt worden, weil ihre Abteilung dem Fall nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt habe. Alibaba versprach, einen Beschwerdekanal für Opfer von sexueller Gewalt einzurichten und der „Trinkkultur“ abzuschwören.

Mahnung an große Technologiefirmen

Chinas Parteimedien nutzten den Fall derweil für eine weitere Breitseite gegen die in Ungnade gefallene Technologiebranche. „Die Weibo-Nutzer sind sich einig, dass die Macht und das Kapital durch einen Käfig eingehegt werden müssen“, schrieb eine Tochter-Publikation der Volkszeitung. Alibaba sei der Öffentlichkeit volle Aufklärung schuldig. Der Autor unterstellte dem Unternehmen, das soziale Netzwerk Weibo dafür bezahlt zu haben, dass der Skandal weniger prominent platziert worden sei. „Weibo sollte kein Instrument für bestimmte Interessengruppen werden, die öffentliche Meinung zu manipulieren.“ Falls jemand als PR-Taktik bestimmte Artikel löschen oder Thementrends unterdrücken lasse, werde der Staat dagegen vorgehen, heißt es in dem Sprachrohr der Partei. Mit anderen Worten: Die Kommunistische Partei ist der Meinung, die führenden Technologieunternehmen sind zu einflussreich geworden.

Seit Wochen gehen die Aufsichtsbehörden mit unterschiedlichen Begründungen gegen sie vor. Das gilt für Alibaba ebenso wie für den Fahrdienstleister Didi und Anbieter von Onlineunterricht. Die Parteizeitung Huangiu Shibao nahm den Fall zum Anlass, die großen Technologiefirmen zu ermahnen, mehr „positive Energie“ zu verbreiten. Ganz so, als gehe es hier um Fehlverhalten einer Branche und nicht um die Realitäten einer Gesellschaft, in der sexuelle Gewalt oft verharmlost und einflussreiche Täter vor strafrechtlichen Konsequenzen geschützt werden. Man darf bezweifeln, dass die Vergewaltigungsvorwürfe auch dann so intensiv im chinesischen Internet hätten diskutiert werden können, wenn sie sich gegen einen Manager eines Staatsunternehmens gerichtet hätten. Im Zuge der MeToo-Debatte, die in China 2018 ihren Höhepunkt erreichte, wurden immer wieder Beiträge von Betroffenen zensiert.

Frauenrechtsaktivistinnen werteten das breite Echo auf den Alibaba-Fall gleichwohl als einen Erfolg der MeToo-Bewegung. „Sie hat einen großen Einfluss“, sagte Zhou Xiaoxuan, eine der bekanntesten Aktivistinnen der Bewegung, der F.A.Z. „Die Leute haben schnell reagiert, dem Opfer ihre Unterstützung zugesichert und Forderungen an das Unternehmen gerichtet.“ Feministinnen setzten sich seit Langem für Präventionsmaßnahmen in Unternehmen ein, prangerten den Trinkzwang bei Geschäftsessen an und wiesen auf die Bedeutung von Abhängigkeitsverhältnissen hin, sagte Zhou.

Der Kunde der Alibaba-Mitarbeiterin, der beschuldigt wird, sie begrapscht zu haben, sieht das offenbar anders. Er sagte der Zeitung Beijing News, sie hätten „ganz normal getrunken, und natürlich kommt es dabei zu Berührungen und Umarmungen“. Gegen den Mann wird ebenfalls ermittelt. Die Mitarbeiterin musste sich derweil von einem Vorgesetzten anhören, er werde künftig nur Männer einstellen. Das Geschehene zeige ihm, dass Frauen für diesen Job nicht geeignet seien.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein anderer mutmaßlicher Vergewaltigungsfall Chinas Onlineöffentlichkeit beschäftigt. Der prominente Popsänger Kris Wu war festgenommen worden, nachdem eine junge Frau ihn beschuldigt hatte, sie mit Alkohol abgefüllt und vergewaltigt zu haben. Auch in diesem Fall verbreitete die Kommunistische Partei ihre eigene Lesart. Schuld seien die Dekadenz der Unterhaltungsindustrie und der Starkult, den Fans um ihre Vorbilder betrieben.