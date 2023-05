In Portugal endete ein Streit unter Taubenzüchtern in einer tödlichen Schießerei. Am Samstagmorgen tötete ein Mann in einer Kleingartenkolonie am Rand der Hafenstadt Setúbal in der Nähe von Lissabon nach Polizeiangaben mit einer Schrotflinte drei Männer. Daraufhin habe er sich selbst erschossen, bevor die Polizei eintraf.

Nach Informationen des portugiesischen Senders CNN Portugal hatten die Männer auf die Ankunft von Tauben gewartet, die zu einem Distanzflug in Spanien gestartet waren.

Hintergrund sei „ein Konflikt zwischen einer Gruppe von Taubenzüchtern“, die in der Gegend auch Gemüsegärten besitzen, berichtete die Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf ungenannte Polizeiquellen. In Presseberichten wurde auch über Landstreitigkeiten, als Motiv spekuliert sowie über den Angriff eines Hundes, der mehrere Hühner getötet haben soll.

Nachbarn beschreiben den gut 40 Jahre alten Täter als einen „höflichen Mann“. Die Opfer sollen alle älter als 50 Jahre sein, einer von ihnen war angeblich der Sekretär der Taubenzüchtervereinigung von Setúbal. Die Ermittlungen dauerten auch am Montag an.