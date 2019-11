Prozess um Unternehmer : Kronzeuge belastet Falk schwer

Hat Alexander Falk einen Anschlag auf einen Frankfurter Rechtsanwalt in Auftrag gegeben? Der Kronzeuge erhebt am Dienstag vor Gericht schwere Vorwürfe gegen den Hamburger Unternehmer.

Im Prozess gegen den Hamburger Unternehmer Alexander Falk, der 2009 einen Anschlag auf einen Frankfurter Rechtsanwalt in Auftrag gegeben haben soll, hat am Dienstag am Frankfurter Landgericht der Kronzeuge ausgesagt und den Angeklagten schwer belastet. Etem E. gab an, er sei von einem gemeinsamen Bekannten zu einem Treffen in einem Hamburger Steakhaus gebeten worden, wo Falk einen Briefumschlag über den Tisch geschoben und „aufgeregt und böse“ gewirkt habe. „Ich habe gemerkt, dass er Hass auf jemanden hat“, sagte Etem E. Nach einigen Tagen habe er selbst gemeinsam mit dem Bekannten „die Täter“ getroffen, ihnen seien 50.000 Euro übergeben worden. Später habe er gehört, dass diese „es geschafft“ hätten, auf den Anwalt in Frankfurt zu schießen. Zuvor habe Falk ihnen die Anweisung gegeben, damit zu warten, bis er weggeflogen sei. Das Opfer, der Anwalt in Frankfurt, erlitt Anfang 2010 einen Durchschuss im Oberschenkel.

Anna-Sophia Lang Freie Autorin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Staatsanwaltschaft hat Falk wegen eines Auftragsmordes angeklagt. Als Motiv sieht sie Rache. Der Anwalt habe ihm mit einer Zivilklage viele Millionen seines Privatvermögens streitig machen wollen. Falk war 2008 wegen Betrugs im Zusammenhang mit einem Unternehmensverkauf zu vier Jahren Haft verurteilt worden, die Zivilklage betraf denselben Fall. Der Bekannte, von dem E. sprach, ist der Bruder eines Manns, den Falk in der Haft kennenlernte. Mit den Brüdern Ciko und Niyazi B. schloss Falk sich eigenen Angaben zufolge zusammen, um an Daten des später angeschossenen Anwalts zu kommen. In diesen vermutete er entlastende Beweise. Außerdem taten sie sich geschäftlich zusammen.

Falk habe gesagt, er wolle ihn „wegmachen“

Die Beziehung zwischen den Brüdern und Falk verschlechterte sich laut dem Kronzeugen E. im Laufe der Jahre. Deshalb hätten sie ihn in eine Falle gelockt und heimlich auf Tonband aufgenommen, wie sich Falk über den Angriff auf den Anwalt gefreut habe. E. will an die Aufnahme gelangt sein und sie heimlich kopiert haben. Als die Brüder und Falk das herausgefunden hätten, sei er von ihnen bedroht worden. Falk habe gesagt, er wolle ihn „wegmachen“.

„Ich hatte Angst um mein Leben“, sagte E. vor Gericht. Deshalb sei er zur Polizei gegangen und habe von der Tonbandaufnahme und Falks Auftrag berichtet. Vor Gericht erzählte er auch von einer angeblichen Nachricht Falks an Niyazi B. Die soll belegen, dass Falk den Tätern nicht die volle Summe auszahlen wollte, weil er unzufrieden gewesen sei: Der Anwalt sei nur angeschossen und nicht getötet worden.

Und noch einen Vorwurf erhebt E.: Mehrere Anwälte sollen sich auf Initiative eines alten Falk-Freundes mit einem weiteren Zeugen und Verwandten von E. zusammengesetzt haben, der ebenfalls bei dem Mordauftrag dabei gewesen sein will. Mit ihm hätten sie um eine Belohnung in Millionenhöhe verhandelt, wenn er vor Gericht eine Falschaussage macht. Der Zeuge ist vor zwei Wochen gehört worden und hat ausgesagt, einen Mordauftrag habe es nie gegeben. Inwieweit diese Vorwürfe zutreffen, ist wie so vieles in diesem Prozess jedoch unklar.