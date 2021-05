Volkmarsen-Prozess beginnt : Die quälende Frage nach dem Warum

Mehr als ein Jahr nach der Amokfahrt in den Volkmarser Karnevalsumzug mit mehr als 140 Verletzten ist das Motiv des mutmaßlichen Täters weiter unklar. Beim Prozessbeginn am Montag in Kassel schweigt der Angeklagte.

Als das Fahrzeug endlich zum Stehen gekommen war, lagen noch drei Kinder darunter. Ein dreijähriges Mädchen und zwei Vierjährige, ein Junge und ein Mädchen. Passanten, die herbeieilten, hoben das Fahrzeug an und bargen die Kinder. Den mutmaßlichen Täter Maurice P. überwältigen sie. Zuvor soll dieser sein Auto in die Teilnehmer und Zuschauer des Rosenmontagsumzugs in der kleinen nordhessischen Stadt Volkmarsen gelenkt haben, unter anderem in viele Kinder, die gerade Süßigkeiten aufsammelten.

Maurice P. sei es darum gegangen, möglichst viele Menschen zu schädigen, sagt der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt beim Prozessauftakt am Montag vor dem Landgericht Kassel. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft P. unter anderem versuchten Mord in 91 Fällen und Körperverletzung in 90 Fällen vor.