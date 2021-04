Aktualisiert am

Vier Leichen in Potsdamer Klinik entdeckt

Verdächtige festgenommen : Vier Leichen in Potsdamer Klinik entdeckt

Die Polizei in Potsdam wurde zur Klinik gerufen, weil dort vier Leichen gefunden wurden. Bild: dpa

In Potsdam wurden am Abend vier Leichen in einer Klinik entdeckt. Die Hintergründe sind noch unklar, die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.