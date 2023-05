Aktualisiert am

Videodreh von Rappern löst in Bielefeld Polizeieinsatz aus

Machete beschlagnahmt : Videodreh von Rappern löst in Bielefeld Polizeieinsatz aus

Weil ihnen „mit Waffen ausgerüstete Gruppen“ auffielen, riefen Zeugen in Bielefeld die Polizei. Die stellte fest, dass es sich um einen Videodreh von Rappern handelte.

Ein Videodreh von Rappern löst in Bielefeld einen Polizeieinsatz aus. (Archivbild) Bild: dpa

Ein Videodreh von Rappern hat in Bielefeld einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen riefen am Samstag wegen der teilweise mit Waffen ausgerüsteten Gruppe die Sicherheitskräfte, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Er bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Die Beamten beschlagnahmten einen Teleskopschlagstock, ein Messer sowie eine Machete. Zudem wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstellt.

Radio Bielefeld berichtete von rund zwei Dutzend teilweise maskierten Beteiligten.