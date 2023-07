Das Wachpersonal fand den 59-Jährigen am Sonntag mit zehn Stichwunden in Hals, Rücken und Brust. Der Gesundheitszustand des Sexualstraftäters soll sich inzwischen stabilisiert haben.

Der amerikanische Sportmediziner Larry Nassar, der wegen sexuellen Missbrauchs von mehr als 300 minderjährigen Turnerinnen eine Haftstrafe verbüßt, ist hinter Gittern von einem Mitgefangenen niedergestochen worden.

Das Wachpersonal eines Bundesgefängnisses in Florida fand den 59-Jährigen am Sonntag mit zehn Stichwunden in Hals, Rücken und Brust. Der Gesundheitszustand des Sexualstraftäters, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, soll sich inzwischen stabilisiert haben.

Nach einem aufsehenerregenden Prozess hatte ein Gericht in Michigan Nassar zu 40 bis 175 Jahren Haft verurteilt. Es folgten weitere Verurteilungen wegen Kinderpornographie und Übergriffen in anderen Bundesstaaten.

Mehr als 150 Turnerinnen sagten damals aus, wie der Mannschaftsarzt der Michigan State University und des Turnerverbands USA Gymnastics sie bei vermeintlichen Untersuchungen mit den Fingern penetrierte. Zu den Opfern zählen auch die Goldmedaillengewinnerinnen Aly Raisman und Simone Biles, die später vor dem Kongress schilderten, wie die Justizbehörden jahrelang versäumt hatten, den Vorwürfen gegen Nassar nachzugehen.