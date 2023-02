Der verurteilte Polizistenmörder Andreas S. (2. von rechts) wird von Polizeibeamten in den Gerichtssaal in Neunkirchen geführt. Bild: dpa

Keine drei Monate nach dem Urteil wegen des Mordes an zwei Polizisten im Kreis Kusel sitzt Andreas S. wieder auf der Anklagebank. Gleiches Hemd, gleiche Hose, wie immer schreibt er mit und hat einiges zu sagen. Die „Ungereimtheiten“, die er in den Ermittlungsakten ausgemacht haben will, will der Vorsitzende Richter aber erst nach der Beweisaufnahme hören, und so bleibt dem Neununddreißigjährigen nur zu vermuten, dass hinter den Vorwürfen gegen ihn ein aus Jagdneid getriebenes Komplott steckt.

Julia Anton Koordinatorin „Gesellschaft“. Folgen Ich folge

Kurz zuvor hat der Staatsanwalt vorgetragen, weshalb der Ende November zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilte S. am Dienstagmorgen im Amtsgericht Neunkirchen sitzt. Im September 2017 soll er in einem fremden Jagdrevier ein Reh gewildert haben. Einen Jäger, der ihn dabei beobachtete und anhalten wollte, soll er auf der Flucht fast überfahren haben. Später zeigte er das mutmaßliche Opfer dann wegen Verleumdung an – wider besseren Wissens, so der Vorwurf.