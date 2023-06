Im Raum 142 des Landgerichts Köln haben die zierliche Frau mit den sorgfältig hochgesteckten Haaren und der stämmige junge Mann ihre gegenüberliegenden Plätze längst eingenommen. Doch die Kammer lässt auf sich warten. Je länger sie auf sich warten lässt, desto mehr Kraft scheint es die beiden zu kosten, sich keines Blickes zu würdigen. Dominik W. ist Nebenkläger. Er hat im September 2019 seine 28 Jahre alte Frau und wenig später seinen per Notkaiserschnitt auf die Welt geholten Sohn verloren. Nach Überzeugung der Anklage trägt dafür Jutta B., eine 52 Jahre alte promovierte Pharmazeutin und Leiterin einer Apotheke in Köln, die Verantwortung.

Aus ihrem Betrieb stammte der Glukosetoleranztest für Schwangere, den die Frau von Dominik W. am 19. September bei ihrem Gynäkologen einnahm. Reine Routine. Doch die Glukose war mit dem Lokalanästhetikum Lidocain verunreinigt. Die Frau kollabierte und starb – so wie wenig später ihr Baby – an multiplem Organversagen. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass die sonst eigentlich nicht mit dem Herstellen und Abfüllen von Medikamenten befasste B. selbst es war, die im Labor ihrer Apotheke „sorgfaltswidrig“ zwei Behälter verwechselte und deshalb einen Lidocain-Rest für Glukose hielt. Diesen Rest schüttete sie laut Anklage in ein frisch geöffnetes Großgebinde mit Glukose, aus dem später die Portionen für die Schwangeren-Diabetestests entnommen wurden.

B. wendete sich nicht an die Klinik

Die Staatsanwaltschaft wirft B. nicht nur fahrlässige Tötung vor, sondern klagte sie zudem wegen versuchten Mordes durch Unterlassen an. Denn schon am 17. September war es zu einem Vergiftungsfall gekommen: Eine andere Schwangere, die glücklicherweise nur einen Schluck der kontaminierten Mischung getrunken hatte, weil ihr der Geschmack der Lösung seltsam vorkam, erholte sich rasch.

Laut Anklage wusste Jutta B. das – und zwei Tage später soll sie im Fall der Frau von Dominik W. durch die Ärztin aus dem behandelnden Krankenhaus ebenfalls frühzeitig auf Komplikationen aufmerksam gemacht worden sein. Daraufhin seien die Bestände in der Apotheke abgeglichen worden, es habe eine Besprechung mit den Mitarbeitern stattgefunden. B. habe sogar eine Geschmacksprobe aus dem Glukosegefäß genommen und festgestellt, dass sie bitter schmeckte, trägt der Staatsanwalt vor. „Spätestens jetzt erkannte sie die Verwechslung. Ihr war bewusst, dass für die ärztliche Behandlung der Schwangeren die Art und Menge des Gifts entscheidend war.“

Doch weil sie den Verlust ihrer Approbation befürchtete, habe B. pflichtwidrig eine entsprechende Meldung an die Klinik unterlassen, weshalb die junge Frau nicht mit einem Gegenmittel habe behandelt werden können. „Jutta B. hat die Weiterführung ihres Betriebs über das Leben von zwei Menschen gestellt.“

Verteidiger: „Mandantin nicht verantwortlich“

B. schweigt zu den schweren Vorwürfen, lässt am Donnerstag einen ihrer drei Verteidiger für sich sprechen. Seine Mandantin bedauere den Tod der Frau und ihres Babys zutiefst. „Der Fall ist tragisch. Aber meine Mandantin ist nicht für den Tod von Mutter und Kind verantwortlich.“ Die Anklage sei nicht plausibel. Besonders abwegig sei der Vorwurf, B. habe sich des Mordes durch Unterlassen schuldig gemacht, so der Verteidiger.

Die Staatsanwaltschaft übersehe, dass der Tod der Frau und ihres Babys nicht zur Verdeckung diente, Jutta B. gar kein Tötungsmotiv gehabt habe. Vielmehr sei der Schaden für sie und ihre Apotheke durch die zwei Todesfälle besonders groß.