Laut BR-Bericht : Vermisste Elfjährige in Bayern offenbar bei leiblichen Eltern

Vermisste Elfjährige in Bayern offenbar bei leiblichen Eltern

Das vermisste Mädchen in Bayern soll laut einem Bericht des Bayrischen Rundfunks wieder aufgetaucht sein. Demnach sei sie bei ihren leiblichen Eltern, die angeblich Mitglieder der Sekte „Zwölf Stämme“ sind.

In Klosterzimmern bei Deiningen (Bayern) lebte die Glaubensgemeinschaft der «Zwölf Stämme». Die Polizei hat 2013 fast 30 Kinder aus der umstrittenen Glaubensgemeinschaft «Zwölf Stämme» in dem Ort geholt. Bild: dpa

Die vermisste Elfjährige aus dem Landkreis Dillingen soll nach einem Bericht des Bayrischen Rundfunks bei ihren leiblichen Eltern sein. „Zumindest habe ein Angehöriger der Sekte der „Zwölf Stämme“ das den Pflegeeltern per Mail mitgeteilt“, wird darin der Pflegevater des Mädchens zitiert. Dem BR-Bericht zufolge sollen die leiblichen Eltern des Mädchens Mitglieder der Sekte sein.

Wie die Ermittler am Sonntag in Augsburg mitgeteilt hatten, kehrte das Mädchen am Samstag nicht von einer nachmittäglichen Joggingrunde zu seinem Wohnhaus im schwäbischen Holzheim-Eppisburg zurück.

Die Beamten schlossen demnach auch eine Beteiligung der leiblichen Eltern am Verschwinden nicht aus. Die Kriminalpolizei nahm bereits Ermittlungen auf, hieß es. Parallel starteten die Ermittler eine Öffentlichkeitsfahndung und verbreiteten ein Fotos des Mädchens, dessen Name mit Shalomah Henningeld angegeben wurde. Zugleich erklärten die Beamten, es sei „nicht auszuschließen, dass die leiblichen Eltern des Mädchens in Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen“. Die Ermittlungen liefen.

Das Mädchen ist laut Medienberichten seit acht Jahren bei einer Pflegefamilie untergebracht.