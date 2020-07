Mitten am Tag in Neukölln

Mitten am Tag in Neukölln : Verkehrskontrolle eskaliert – Polizist schießt auf flüchtigen Autofahrer

Ein Autofahrer will sich in Berlin-Neukölln nicht von Polizisten kontrollieren lassen und flüchtet. Dabei baut er mehrere Unfälle. Mindestens ein Polizist greift zur Waffe.

Ein Abschnitt der Silbersteinstraße in Berlin-Neukölln spiegelt sich in einem Autodach. Hier kam es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einem flüchtenden Autofahrer. Bild: dpa

Bei der Verfolgung eines flüchtigen Autofahrers in Berlin-Neukölln hat mindestens ein Polizist geschossen. Es sei bei dem Einsatz am Donnerstagmittag zu einem Schusswaffengebrauch gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Zahl der Schüsse und zu den genauen Umständen konnte sie noch keine Angaben machen. Es lagen auch keine Informationen vor, ob einer oder mehrere Beamten schossen. Die Polizei kündigte am Abend an, am Freitag eine Mitteilung zu den Vorkommnissen zu veröffentlichen.

Auf einem Video bei Twitter, das den Vorfall mutmaßlich zeigt, sind zwei Schüsse eines Beamten auf das Auto des Flüchtigen zu hören. Der Fahrer gibt dennoch Gas und rast schließlich in mehrere stehende Wagen, die Beamten folgen zu Fuß, wie in einer weiteren bei Twitter veröffentlichten Aufnahme aus einer anderen Perspektive zu sehen ist. Der Fahrer steigt aus der Beifahrertür und rennt davon. Die Videos seien bekannt, hieß es von der Polizei.

Der Autofahrer habe zunächst eine Verkehrskontrolle an der Brücke über die S-Bahn am Bahnhof Hermannstraße durchbrochen, sagte die Sprecherin. Auf der Flucht soll der Mann mehrere Verkehrsunfälle verursacht haben, bis Beamte ihn schließlich stellen konnten.

Durch die Unfälle sei der Mann verletzt worden – nicht durch den Waffengebrauch, betonte die Sprecherin. Wer der Fahrer ist und warum er sich der Kontrolle entzog, war zunächst offen. Auch ob er sich in Gewahrsam oder noch in Behandlung befindet, konnte die Polizei nicht sagen. Ein Abschnitt der Silbersteinstraße war zeitweise gesperrt.

Auf der Hermannstraße und in benachbarten Straßen in Neukölln sind immer wieder gefährliche Fahrmanöver und zu schnell fahrende Wagen zu sehen.