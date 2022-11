Life-Coach als Täter : Er nannte es Persönlichkeitsentwicklung

Vergangene Woche gab die Staatsanwaltschaft Mosbach eine Pressemeldung heraus. Es war die achte im Jahr 2022. Mosbach, Große Kreisstadt im Neckar-Odenwald-Kreis und in einem Dreieck mit Heilbronn und Heidelberg gelegen, ist nicht das Epizentrum des Verbrechens. Walldürn, gute 30 Kilometer nördlich, ein Ort mit rund 12.000 Einwohnern, erst recht nicht. Mitte Oktober jedoch soll dort, im Stadtteil Altheim, ein entwürdigendes Gewaltverbrechen passiert sein.

Die Pressemeldung trägt die Überschrift „Zwei Männer nach Verdacht der Geiselnahme festgenommen“ und fasst die mutmaßliche Tat in sehr nüchternen Worten zusammen: In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober erhielt eine Frau den Anruf einer Freundin. Diese sagte, sie werde seit dem 15. Oktober in einem Haus in Walldürn gegen ihren Willen festgehalten und fürchte um ihr Leben. Die Angerufene wählte die 110. Die Polizei verschaffte sich Zugang zu dem Haus und traf neben der 26-jährigen Frau einen 37-jährigen Mann und dessen 23-jährigen Bruder an. Zudem waren zwei weitere Frauen zugegen, wohl ebenfalls nicht freiwillig.