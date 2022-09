Tödliche Attacke beim CSD : Verdächtiger von Münster war mehrfach vorbestraft

Der russische Staatsbürger Nuradi A. soll für den Tod von Transmann Malte C. verantwortlich sein. Eine Polizistin erkannte ihn am Bahnhof in Münster. Der junge Mann ist mehrfach vorbestraft.

Eine Fahne und bemalte Steine auf dem Hafenplatz in Münster erinnern an den Mann, der nach einer transfeindlichen Attacke verstorben ist. Bild: dpa

Der Termin beim Amtsgericht Münster, zu dem Nuradi A. am späten Samstagvormittag in Handschellen geführt wurde, dauerte nicht lange, dann ordnet der Richter Untersuchungshaft wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen den 20 Jahre alten russischen Staatsbürger an. A. soll am vorvergangenen Samstag bei der Veranstaltung zum Christopher Street Day (CSD) in Münster zunächst mehrere Frauen als „lesbische Huren“ beschimpft, ihnen „Verpisst euch“ zugerufen haben und dann drohend auf sie zugegangen sein. Als Malte C. beschützend einschreiten wollte, soll ihm A. unvermittelt so brutal ins Gesicht geschlagen haben, dass C. das Bewusstsein verlor und auf den Asphalt aufschlug. Tagelang rangen Ärzte auf der Intensivstation um das Leben des 25 Jahre alten Malte C., der sich selbst als Transmann bezeichnete. Am frühen Freitagmorgen erlag er seinen schweren Verletzungen.

Mutmaßlicher Täter auf Videos zu sehen

Dass der abgelehnte Asylbewerber Nuradi A. der enthemmte Schläger war, legen mehrere Video- und Fotoaufnahmen vom Tatort nahe. Neben dem dringenden Tatverdacht sah der Richter auch den Haftgrund Flucht- und Wiederholungsgefahr gegeben. Wie „Bild“ berichtete, soll die Polizeiakte des mutmaßlichen Täters, der seit acht Jahren mit seiner Mutter in Deutschland lebt und nach seinem Hauptschulabschluss eine Ausbildung zum Lagerarbeiter machte, lang sein. So soll A. nicht nur mehrmals wegen Rauschgiftdelikten, sondern auch wegen Körperverletzung aufgefallen und deshalb bereits zu einer Jugendstrafe verurteilt worden sein. Der Asylantrag des jungen Mannes – der 2017 deutscher Junioren-Boxmeister war – ist zwar abgelehnt, doch wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde sein Aufenthaltstitel abermals um ein weiteres Jahr bis Sommer 2023 verlängert.

Kurz nach der brutalen Attacke richtete das Polizeipräsidium Münster eine Sonderkommission ein, die diverse Zeugenhinweise und vor allem umfangreiches Bild- und Videomaterial auswertete, das mehrere CSD-Teilnehmer von dem Vorfall angefertigt hatten. Auf einigen Aufnahmen ist das Gesicht des Schlägers offenbar so gut zu sehen, dass eine Ermittlerin der Sonderkommission den Tatverdächtigen am Freitagnachmittag am Hauptbahnhof Münster A. erkennen und festnehmen konnte.

Bei einer Gedenkveranstaltung für Malte C., zu der mehrere queere Vereine aufgerufen hatten, versammelten sich am Freitagabend zeitweilig bis zu 6500 Menschen auf dem Prinzipalmark in Münster. Auch Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) nahm an der Kundgebung teil. Der Tod des jungen Mannes erschüttere ihn zutiefst, sagte Lewe. „Dieser Angriff gegen eine queere Person ist schrecklich. Er geht uns alle an. Unsere Stadtgesellschaft ist weltoffen und tolerant und wird weiter dafür kämpfen, ein sicherer Ort für marginalisierte Menschen zu sein.“ Doch zeige das grausame Ereignis, dass es gelte, sich immer noch mehr für Gleichberechtigung und Akzeptanz von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung einzusetzen.