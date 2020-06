Aktualisiert am

In Glasgow : Verdächtiger nach Angriff auf Polizist erschossen

Nach einer Messerattacke in Glasgow liegen sechs Menschen mit Verletzungen im Krankenhaus. Britische Medien berichten von schwer bewaffneten Einsatzkräften, die in ein Gebäude gestürmt sind. Der mutmaßliche Täter wurde erschossen.

Der Tatort in Glasgow: Ein Polizist wurde erstochen. Bild: Reuters

Nach einer Messerattacke in der britischen Stadt Glasgow ist ein Verdächtiger erschossen worden. Sechs weitere Menschen, darunter auch ein Polizist, lägen mit Verletzungen im Krankenhaus, teilte der stellvertretende Polizeichef Steve Johnson am Freitag mit. Der Polizist sei schwer verletzt worden, aber in stabiler Verfassung. Vorher war berichtet worden, dass der Polizist erstochen worden sei.

Die Einsatzkräfte seien weiter mit dem Geschehen an der West George Street beschäftigt, teilte Johnson mit. Bürgerinnen und Bürger sollten die Gegend meiden. Er rief die Öffentlichkeit auf, keine Spekulationen oder unbestätigte Informationen in den sozialen Netzwerken zu teilen. Britische Medien berichteten von schwer bewaffneten Einsatzkräften, die in ein Gebäude gestürmt sein sollen. Einige Straßen wurden gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilte.