Deutsches Projekt : Verdacht auf Kindesmisshandlung in Rumänien

Wegen des Verdachts auf Misshandlung, Freiheitsberaubung, Menschenhandel und Bildung einer kriminellen Vereinigung sind im Fall der Jugend-Betreuungseinrichtung „Maramures“ in Rumänien fünf Personen in Untersuchungshaft genommen worden. Das sagte laut Medienberichten der Anwalt des Leiters der Einrichtung. Der Deutsche gilt als Hauptbeschuldigter.

Am Dienstag hatte die rumänische Ermittlungseinheit für organisierte Kriminalität und Terrorismus die Einrichtung durchsucht und acht Personen festgenommen; drei wurden unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt, unter ihnen die Frau des Hauptverdächtigen, ebenfalls eine Deutsche. In der Einrichtung sollen deutsche Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren, die sozial oder kriminell auffällig wurden, rehabilitiert werden. Die rumänischen Ermittler mutmaßen jedoch, dass sie zu Arbeit gezwungen und dabei „sklavenartig“ behandelt worden seien.

Demnach sollen die Kinder und Jugendlichen zu „übermäßiger körperlicher Arbeit“ in Haushalten im nahegelegenen Oberwischau (Viseu de Sus) gezwungen worden sein. Sie seien in „erniedrigender und entwürdigender“ Weise und mit „schwerer Gewalt“ behandelt sowie mit Nahrungsentzug oder Aussperren bei Kälte bestraft worden. Das rumänische Jugendamt wurde mit der Angabe zitiert, 20 Kinder und Jugendliche hätten sich in der Einrichtung befunden. Vier von ihnen seien in ein staatliches Heim gebracht worden und warteten darauf, von ihren Familien abgeholt zu werden. Nach Angaben des Anwalts sind die übrigen Kinder und Jugendlichen weiterhin in der Einrichtung untergebracht, wo der Betrieb „normal“ weitergehe.