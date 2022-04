USA : Zwei Jugendliche nach Schüssen auf Party in Pittsburgh getötet

Aktualisiert am

Zwei Jugendliche nach Schüssen auf Party in Pittsburgh getötet

In Pittsburgh sind bei einer Party mindestens zwei Jugendliche erschossen worden, zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt. Es seien über 50 Schüsse abgefeuert worden. Der Hintergrund der Tat ist bislang unklar.

Die Zeitung „Pittsburgh Post-Gazette“ berichtete, dass an dem Haus, wo die Party stattfand, am Sonntagmorgen mehrere zerbrochene Fenster zu sehen gewesen seien. Bild: AP

Bei einer Party mit rund 200 Gästen in der US-Metropole Pittsburgh sind mindestens zwei Jugendliche erschossen wurden, zahlreiche weitere wurden verletzt. Mehr als 50 Schüsse seien in der Nacht zu Sonntag am Tatort im nördlichen Teil der Stadt East Allegheny abgefeuert worden, teilten die Behörden der Stadt mit.

Einige Partygäste seien aus dem Fenster gesprungen, um sich in Sicherheit zu bringen. Dabei hätten sie sich Verletzungen wie Knochenbrüche und Risswunden zuzogen. Der Hintergrund des Vorfalls war noch offen.

Die Party fand in einem über Airbnb anmietbarem Haus statt, die Gäste waren weitgehend minderjährig. Insgesamt zählte die Polizei elf Menschen mit Schussverletzungen, darunter die beiden getöteten männlichen Jugendlichen. Sie seien im Krankenhaus für tot erklärt worden, so die Behörden.

Die Zeitung „Pittsburgh Post-Gazette“ berichtete, dass an dem Haus, wo die Party stattfand, am Sonntagmorgen mehrere zerbrochene Fenster zu sehen gewesen seien. Die Schüsse seien auch außerhalb des Hauses abgefeuert worden. Es habe keine Hinweise darauf gegeben, dass es zu einer Festnahme kam, zudem seien bislang keine Beschreibungen von Tatverdächtigen bekanntgegeben worden. Derzeit vernimmt die Polizei Zeugen und wertet Videoaufnahmen aus.

„Er hat eine Waffe“

Das örtliche Medium „Pittsburgh Post-Gazette“ zitiert zudem einen in der Nähe wohnhaften Mann, der von zahlreichen Autos der Partybesucher zu Beginn der Feier sprach, die daraufhin vor dem Haus in einer langen Schlange anstanden: „Es war wie ein Club.“ Polizeibeamte seien schon vor den Schüssen zugegen gewesen, dennoch sei es nicht zu einer Auflösung der Party gekommen. „Diese Kinder waren eindeutig minderjährig, als wären sie 14 Jahre alt.“

In den sozialen Medien kursiert ein Video, in dem jemand schreit: „Er hat eine Waffe“, kurz darauf sind mehrere, schnell aufeinanderfolgende Schüsse sowie Schreie zu hören.

Für die Stadt Pittsburgh ist es das vierte Mal binnen weniger als 30 Stunden, dass innerhalb der Stadtgrenzen Schüsse fallen. Es ist jedoch das größte Attentat seit dem antisemitisch motivierten Massaker in einer Synagoge in Pittsburgh im Oktober 2018.