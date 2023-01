Rassistisches Motiv? : Zehn Tote bei Schusswaffenangriff in Tanzschule in Kalifornien

Zehn Tote bei Schusswaffenangriff in Tanzschule in Kalifornien

Bei einem Schusswaffenangriff in Kalifornien sind am späten Samstagabend mindestens zehn Menschen erschossen und zehn weitere verletzt worden. Laut Polizeiangaben feuerte ein Schütze in einem Veranstaltungssaal einer Tanzschule in der Stadt Monterey Park nahe Los Angeles um sich. Demnach war der Täter am Sonntagmorgen noch flüchtig. Zu dem Motiv des Mannes gibt es bislang keine Angaben.

Von den etwa 61.000 Einwohnern Monterey Parks sind laut Zensus 65 Prozent asiatischer Herkunft. In der Nähe des Tatorts hatten am Samstagabend Zehntausende das Mond-Neujahr gefeiert, den Jahresbeginn im Kalenderjahr Asiens. In Monterey Park findet zu diesem Feiertag traditionell ein zweitägiges Fest statt, eines der größten der Region. Die Stände sollen am Samstag um zehn Uhr abends, rund 20 Minuten vor Beginn des Angriffs, geschlossen haben.

Andrew Meyer, der Chef der Mordkommission der Polizei Los Angeles, äußerte in einer Stellungnahme am frühen Sonntagmorgen, man könne noch nicht sagen, ob es sich um eine rassistisch motivierte Tat gehandelt habe. Es würden alle möglichen Motive geprüft. Laut Meyer ist an den Ermittlungen auch das FBI beteiligt. Die Polizei habe beim Eintreffen am Tatort gesehen, wie „zahlreiche Personen schreiend aus dem Lokal strömten“. Im Inneren habe man zehn erschossene Personen vorgefunden.

Noch keine Beschreibung des Täters

Ein Foto, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt zwei in dem Saal auf dem Boden liegende Personen sowie einen auf einem Sofa zusammengesackten Menschen. Der Freund einer Augenzeugin berichtete der „Los Angeles Times“, sie sei gerade auf der Toilette gewesen, als die ersten Schüsse gefallen seien. Als sie in den Saal zurückkam, habe sie den Schützen und drei leblose Personen gesehen. Eine soll demnach der Besitzer der Tanzschule gewesen sein. Der Täter habe wahllos in die Menschenmenge gefeuert.

Bislang gibt es noch keine Beschreibung des Täters oder der Waffen. Augenzeugen berichteten amerikanischen Medien von einem Mann mit halbautomatischer Waffe und viel Munition, der während des Angriffs nachgeladen habe. Die Tanzschule soll ein häufig für Treffen genutzter Ort in der Nachbarschaft sein. Laut Polizei wird eine mögliche Verbindung zu einem zweiten Vorfall am Samstagabend in Alhambra überprüft, einer Nachbarstadt von Monterey Park. Medien berichten von einem großen Polizei­aufgebot in einer weiteren Tanzschule, die vier Kilometer vom Tatort entfernt ist. Das Mond-Neujahr ist in diesem Jahr zum ersten Mal ein offizieller Feiertag im Bundesstaat Kalifornien gewesen.

In den Vereinigten Staaten gibt es immer wieder Schusswaffenangriffe mit vielen Toten. Die Tat in Monterey Park kommt weniger als eine Woche nachdem im Tulare County in Kalifornien zwei bewaffnete Männer ein Haus gestürmt und sechs Menschen erschossen hatten, darunter eine 16 Jahre alte Mutter und ihr zehn Monate altes Kind. Die Polizei geht in diesem Fall von Bandengewalt aus. Im März 2021 hatte ein Täter in Atlanta (Georgia) acht Personen in Massage­salons erschossen, sechs von ihnen asiatischer Herkunft.