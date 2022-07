Amoklauf in Uvalde : 74 Minuten bis die Polizisten eingreifen

Ein Überwachungsvideo zeigt die Polizeikräfte in der Schule in Uvalde. Bild: AP

Sieben Wochen nach dem Amoklauf an einer Grundschule in Uvalde (Texas) mit 21 Toten sind neue Videos von der Tat öffentlich geworden. Die am Dienstag von der Lokalzeitung „Austin American-Statesman“ und dem Sender KVUE veröffentlichten Aufnahmen zeigen unter anderem, dass mehrere bewaffnete Polizisten sich über eine Stunde im Flur der Schule aufhielten, bevor sie den 18 Jahre alten Täter in einem Klassenzimmer erschossen. Zu Beginn der Aufnahme ist der Notruf einer Lehrerin zu hören, die den Täter auf dem Parkplatz gesehen hatte. „Geht in den Klassenraum“, ruft sie Schülern verzweifelt zu. Als der Amokläufer die Schule betritt, ist es laut Kamera 11.33 Uhr.

Auf den Aufnahmen ist zu hören, wie er in den ersten eineinhalb Minuten Dutzende Schüsse abfeuert; laut Ermittlern waren es insgesamt mehr als 100. Als mehrere Polizeibeamte – auf dem Video sind neun zu sehen – das Gebäude drei Minuten nach dem Täter betreten, fallen immer noch Schüsse. Es dauert jedoch eine Stunde und 14 Minuten, bis die inzwischen noch viel zahlreicheren und schwer bewaffneten Beamten eingreifen und den Täter schließlich erschießen. Zwischendrin ist zu sehen, wie sich ein Beamter an einem Spender im Flur die Hände desinfiziert.

„Sie müssen das nicht noch einmal durchleben“

Die Sicherheitskräfte stehen wegen ihres Vorgehens bei dem Amoklauf schon seit Wochen heftig in der Kritik. Der Chef der texanischen Sicherheitsbehörden, Steven McCraw, hatte ihnen „klägliches Versagen“ vorgeworfen. Am Dienstag verurteilte McCraw jedoch, dass das 77 Minuten lange Videomaterial veröffentlicht worden sei, bevor die Angehörigen der Opfer es ge­sehen hätten. Er sei „zutiefst enttäuscht“. Sie „hätten zu den Ersten gehören sollen, die es sehen“. Auch der Bürgermeister von Uvalde, Don McLaughlin, übte Kritik. Das Video hätte den Familien in einer bearbeiteten Version gezeigt werden sollen. „Sie müssen das nicht noch einmal durchleben, sie haben genug durchgemacht.“

Auf den Aufnahmen sollten weder der Schütze zu sehen noch die Schüsse zu hören sein. Angehörige der Opfer riefen in den sozialen Netzwerken dazu auf, das Video nicht zu verbreiten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft leitet eine Unter­suchung zum Polizeieinsatz in Uvalde.