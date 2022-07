Nationalfeiertag in Amerika : Offenbar Tote nach Schüssen während Parade in Chicago

Bei einer Parade zum US–Nationalfeiertag am 4. Juli sind in einem wohlhabenden Vorort von Chicago am Montag Schüsse gefallen. Unbestätigten ersten Medienberichten zufolge sollen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen sein. Der Sender WGN TV berief sich auf Polizeikreise.

Demnach gab es zudem mehrere Verletzte, ein Verdächtiger sei auf der Flucht. Das Sheriff-Büro von Lake County rief auf dazu auf, die Region Highland Park zu meiden.

Der Zeitung „Chicago Sun-Times“ zufolge fielen die Schüsse etwa zehn Minuten nach dem Beginn der Parade. Örtliche Fernsehsender berichteten von Menschen, die schreiend davonliefen oder Deckung suchten.

Jedes Jahr feiern die Amerikaner am 4. Juli den Unabhängigkeitstag. An dem Tag soll an die Ratifizierung der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 1776 erinnert werden.