Niedrige Aufklärungsquote : Jeder zweite Mord in den USA bleibt ungesühnt

In den Vereinigten Staaten wird nur noch jeder zweite Mordfall aufgeklärt. Laut Recherchen der Organisation Murder Accountability Project und des Sender CBS lag die Aufklärungsquote im Jahr 2021 niedriger als in jedem anderen Jahr seit den Fünfzigern. Damals konnten Ermittler zwischen Los Angeles und New York etwa neun von zehn Tötungsdelikten aufklären.

Neben weniger Stellen im Polizeidienst und einer Welle von Gewaltverbrechen, die sich in den Vereinigten Staaten seit einigen Jahren ausbreitet, machen Beobachter auch das gestörte Verhältnis zwischen Polizei und Bewohnern ärmerer Stadtviertel für die ungeklärten Fälle verantwortlich. In einer Atmosphäre gegenseitigen Misstrauens seien immer weniger Menschen bereit, Hinweise auf mögliche Täter zu geben.

„Die Beziehung zwischen Polizei und Bürgern funktioniert nur als Zweibahnstraße, aber wir als Beamte blockieren sie immer wieder“, erinnerte die Polizeichefin von Philadelphia, Danielle Outlaw, an die Debatte zu Polizeigewalt. In der mehr als 1,6 Millionen Bewohner großen Stadt in Pennsylvania wurden 2021 etwa 550 Tötungsdelikte, mehr als in jedem früheren Jahr, gezählt. Weniger als jeder zweite Mord wurde bislang aufgeklärt.

Wie die Studie des vor sieben Jahren in Virginia gegründeten Projekts zur Verantwortlichkeit für Morde bei der Auswertung der Daten der amerikanischen Bundespolizei (FBI) belegt, werden Mordfälle mit weißen Opfern weit häufiger gelöst als Fälle mit schwarzen Opfern. Für das Jahr 2020 registrierte die Organisation bei weißen Opfern eine Verhaftungsquote von fast 90 Prozent. Bei afroamerikanischen Opfern lag die Quote lediglich bei knapp 60 Prozent. Outlaw, die erste schwarze Polizeichefin in Philadelphia, forderte jetzt, das Verhältnis zwischen Ermittlern und Bewohnern ärmerer Viertel zu verbessern, um mehr Mordfälle aufklären zu können. „Nur Polizeiarbeit reicht dazu aber nicht aus“, sagte sie dem Sender CBS.