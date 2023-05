Nach einem Schusswaffenangriff mit fünf Toten in Texas haben die Strafverfolgungsbehörden die Suche nach dem flüchtigen Täter ausgeweitet. Es gebe bislang „null Hinweise“ auf den Aufenthaltsort, sagte der zuständige Beamte des FBI Houston, James Smith, am Sonntag. Man wisse nicht, wo sich der Mann aufhalte, und es sei ungewiss, ob er sich überhaupt noch in der Region befinde.

An der Suche sind demnach 250 Beamte des FBI und verschiedener örtlicher Strafverfolgungsbehörden beteiligt. Man müsse „dieses Monster vor Gericht bringen“, sagte Smith weiter. Der texanische Gouverneur Greg Abbott und das FBI haben insgesamt 80.000 Dollar Belohnung für einen Hinweis ausgelobt, der zur Verhaftung des Täters führt.

Der 38 Jahre alte gebürtige Mexikaner soll am Freitagabend fünf Menschen in einem Haus in Cleveland im Bundesstaat Texas erschossen haben. Ein Überlebender sagte, der angetrunkene Täter habe vor seinem Haus mit einer Waffe geschossen. Er habe ihn dazu aufgefordert, das zu unterlassen, weil im Nachbarhaus ein Baby schlafe. Der Mann habe jedoch er­widert, auf seinem Grundstück könne er machen, was er wolle. Wenig später näherte er sich dem benachbarten Haus und erschoss mit einem halbautomatischen Gewehr fünf von 15 Personen, die sich dort aufhielten. Die Opfer sind zwischen acht und 31 Jahre alt, drei Frauen, ein Mann und ein Grundschüler. Laut Polizei überlebten zwei Kleinkinder, weil die Frauen sie mit ihren Körpern schützten.

Alle Getöteten stammten laut dem FBI aus Honduras. Der honduranische Außenminister Enrique Reina teilte auf Twitter mit, der Vizekonsul aus Houston habe die Familien besucht. Der Täter müsse „die volle Härte des Gesetzes“ zu spüren bekommen.

Der Angriff in Cleveland war einer von mehreren, die sich jüngst auf Privatgrundstücken ereigneten und Entsetzen in der amerikanischen Gesellschaft hervorgerufen hatten. Laut dem Gun Violence Archive gab es in den USA in den ersten vier Monaten dieses Jahres schon 184 schwere Schusswaffenangriffe; das Archiv zählt dazu Angriffe mit mindestens vier Verletzten oder Getöteten.