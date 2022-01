In Kleinstadt bei Dallas: Geiselnahme in Synagoge in Texas

In einer Synagoge in Colleyville nahe Dallas ist es am Samstag zu einer Geiselnahme gekommen. Nach Angaben der Polizei gibt es bislang keine Verletzten. Wie viele Menschen sich in Gegenwart des Geiselnehmers befinden, blieb zunächst unklar.