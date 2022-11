Getötete Reisebloggerin : Drei Millionen Dollar Schadenersatz für den Mord an Gabby Petito

Nach dem Mord an der amerikanischen Reisebloggerin Gabby Petito haben sich die Nachlassverwalter von Opfer und Täter auf die Zahlung von drei Millionen Dollar geeinigt. Petito war im Sommer 2021 von ihrem Verlobten Brian Laundrie erwürgt und verscharrt worden. Kurz darauf hatte Laundrie Suizid begangen.

Die Eltern der Zweiundzwanzigjährigen, Nichole Schmidt und Joseph Petito, hatten im Mai vor dem Bezirksgericht in Sarasota (Florida) eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen Laundries Nachlass eingereicht. Laundrie sei für Petitos Tod verantwortlich und schulde Schadenersatz.

Wie die Anwälte von Petitos Eltern am Donnerstag nach der Einigung mit Christopher und Roberta Laundrie als Verwalter des Nachlasses ihres Sohnes mitteilten, hat die Summe von drei Millionen Dollar eher symbolischen Wert. „Kein Geld der Welt kann den Verlust von Gabby wiedergutmachen. Und Brian hat auch keine drei Millionen Dollar gehabt“, sagte der Jurist Patrick Reilly dem Fernsehsender WWSB. Falls Geld fließe, werde es an die Stiftung zur Hilfe bei Vermisstenfällen weitergeleitet, die Petitos Eltern im Namen ihrer Tochter gegründet haben.

Petito und Laundrie waren im August 2021 in einem Camper von der Ostküste nach Westen aufgebrochen, um die amerikanischen Nationalparks zu bereisen. Ihre Erlebnisse hielten sie in einem Videoblog fest.

Das letzte Lebenszeichen ihrer Tochter erreichte Petitos Eltern einige Tage nach einer Auseinandersetzung zwischen Laundrie und Petito. In Utah hatten sie sich so heftig gestritten, dass Polizeibeamte schlichten mussten. Laundrie kehrte schließlich allein nach Florida zurück und weigerte sich, über Petitos Schicksal zu sprechen. Petitos sterbliche Überreste wurden später in Wyoming gefunden. Bevor Laundrie Suizid beging, gestand er in einem Notizheft, Petito erwürgt und ihren Leichnam vergraben zu haben.