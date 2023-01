Polizeigewalt in den USA : Was passiert, wenn man der Polizei die Gelder streicht?

Nach tödlichen Polizeieinsätzen gegen Minderheiten kommt es in den USA häufig zu Protesten. Eine der Forderungen lautet: Streicht der Polizei die Gelder. In Austin hat man es ausprobiert – und das Budget um ein Drittel gekürzt.

Der Mann, der die Polizei abschaffen möchte, saß selbst schon mal im Ge­fängnis, das erzählt er gleich zur Begrüßung. „Zwei Jahre für einen Raub, an dem ich nicht mal direkt beteiligt war“, sagt Chas Moore. „Das hat mir die Augen geöffnet.“

Moore, 34 Jahre alt, schwarzer Hoodie, sorgsam gestutzter Bart, ist einer der bekanntesten Aktivisten in Austin. Als Anführer der „Austin Justice Coalition“ setzt er sich für eine Reform des Justizsystems ein. Sein wichtigstes Ziel: die Polizei abschaffen – oder zumindest so verkleinern, dass ein Teil ihres Budgets in soziale Projekte fließt. „Defund the Po­lice“, lautet der Slogan, zu Deutsch etwa: Streicht der Polizei die Gelder.